Nuits Secrètes à Aulnoye-Aymeries : le programme de l'édition 2019

Vendredi 26 juillet

Samedi 27 juillet



Dimanche 28 juillet

De belles têtes d'affiche sur la Grande Scène, des DJ set au camping, des concerts de rue et les fameux "parcours secrets" qui emmènent les spectateurs écouter des concerts dans des lieux insolites... la formule des Nuits Secrètes est désormais bien rodée après 17 ans d'existence.Voici le programme de cette édition 2019 qui débute vendredi midi (pour les campeurs) et se termine dans la nuit de dimanche à lundi. A vous désormais de concocter votre planning.Pour cette journée d'ouverture, les concerts débutent à midi pour les campeurs et à 17h à la Station Secrète. Les têtes d'affiche sontet, sans oublier le combo techno déjantéqui se produit sur l'Eden, la scène secondaire installée dans une ancienne usine désaffectée, et draîne souvent un large public. La chanteuse franco-israéliennese produira également dans un lieu insolite pour un "Parcours Secret".Pour ce deuxième jour de festival, les concerts débutent de nouveau à midi au camping, à 17h15 à la Station Secrète. Les têtes d'affiche sont le rappeur belge, le DJ allemandet la chanteuse pop danoise MØ Pour cette dernière journée, on ne change pas les habitudes, avec les premiers decibels dès midi au camping et à partir de 17h sur les autres scènes. Les têtes d'affiche sont le rappeuret et le groupe anglaisDes places pour assister au festival sont encore disponibles : le ticket journée est à 42 euros (tarif plein), le pass 3 jours à 85 euros (tarif plein), les parcours secrets (sur réservation) de 8 à 30 euros. Pour plus d'informations, consulter le site officiel des Nuits Secrètes