Nuits Secrètes : la chanteuse danoise MØ, égérie de Major Lazer, rejoint la programmation

Major Lazer "Lean On"

MØ "Final Song"

MØ "Blur" (featuring Foster The People)

Les Nuits Secrètes 2019 : la programmation VENDREDI 26 JUILLET :

-M-

Jeanne Added

Hot Chip

Salut C'est Cool

Alpha Wann

Bon Entendeur

L'Entourloop Ft Troy Berkley & N'Zeng

Pépite

Flohio

LIFE SAMEDI 27 JUILLET :

Paul Kalkbrenner

Roméo Elvis

MØ

Odezenne

DIMA (Vitalic)

Flavien Berger

Blood Red Shoes

Golden Dawn Archestra

Sleaford Mods

The Psychotic Monks

Léonie Pernet

Whispering Song DIMANCHE 28 JUILLET :

Metronomy

Nekfeu

Columbine

Kompromat

Fat White Family

Thylacine

Polo & Pan

Blick Bassy

STRUCTURES

DON TUURI

Yolande Bashing

L'édition 2019 des- prévue du 26 au 28 juillet à Aulnoye-Aymeries (Nord) - prend forme. Ce mardi, 13 nouveaux noms ont été ajoutés à la programmation, dont celui de la chanteuse danoiseKaren Marie Aagaard Ørsted Andersen - c'est son vrai nom - est surtout connue en France pour sa collaboration avec le groupe américainsur le tube planétaireauquel elle prête sa voix au timbre subtilement éraillé.Âgée de 30 ans, MØ a aussi une carrière solo riche de("No Mythologies to Follow" en 2013 et "Forever Neverland" en 2018) et d'un autre tube international(2016) qui a généré plus de 100 millions de vues sur Youtube.Dans son dernier album, MØ poursuit ses collaborations avec des artistes de renom :(Major Lazer) une fois encore, mais aussi le groupe californienou la chanteuse anglaise..., sur la Grande Scène, le même jour que la rappeur belgeet le DJ allemandLes 12 autres noms qui s'ajoutent à la programmation sontet