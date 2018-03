Octuple infanticide dans le Nord : la libération conditionnelle de Dominique Cottrez a été annulée

Le rappel des faits

L'affaire Cottrez a démarré le 24 juillet 2010 avec la découverte des cadavres de deux nouveau-nés dans des sacs plastique, dans un bassin d'un jardin par les acquéreurs de la maison.

Une maison qui appartenait au père de Dominique Cottrez. Cette dernière reconnaît trois jours plus tard être la mère des deux enfants et indique la présence de six autres corps dans le garage de son domicile, près de là.

Aux juges, elle expliquera avoir été victime d'inceste et avoir craint que ces enfants, nés en 1989 et 2000, en soient le fruit. De la névrose au déni de grossesse, ses troubles psychiques sont au coeur du procès. Un profil que s'efforce de comprendre Ondine Millot dans Les monstres n'existent pas.