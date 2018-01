Plus de cinq heures sans eau

"Le train est parti de 5h36 de Tourcoing.." Le OuiGo à destination de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle s'arrête alors sur les voies, à hauteur de Lesquin, après avoir heurté une personne d'âge et de sexe inconnus . La thèse du suicide est privilégiée.Jacques, passager dans l'un des wagons de tête, a entendu "." Les premières annonces du chauffeur évoquent un sanglier heurté sur les voies. Puis une demi-heure plus tard, "on nous a dit que c'était un être humain".Les informations arrivent au compte-goutte : "une fois que les gendarmes et les pompiers sont arrivés, on a attendu une heure qu'un médecin légiste arrive, puis encore une heure pour un photographe." ​Il a ensuite fallu attendre qu'arrive un autre chauffeur pour relayer le premier, en état de choc.Contrairement à ce que nous affirmions dans un précédent article, le train n'est pas retourné à Arras. "On est restés sans bouger pendant 5h20" le tout "" ​ajoute Jacques." À 11h15, le train s'est finalement remis en marche et devrait arriver à Roissy vers 12 heures. "On espère qu'ils vont s'arrêter dans une gare, au moins pour donner de l'eau."