“On ne veut plus compter nos mortes”, le collectif #NousToutes manifeste à Lille, Valenciennes et Douai

Après s'être rassemblé devant l'opéra, le cortège a pris la direction de la rue Nationale. / © FRANCE 3 SOPHIE CHEVALLEREAU

Les Mariannes, reconnaissables par leur veste rouge, ont rejoint le cortège lillois. / © FRANCE 3 SOPHIE CHEVALLEREAU





Un parcours détourné

137 féminicides depuis le 1er janvier 2019 Depuis le début d'année, le collectif "Féminicides par compagnons ou ex" recense 137 femmes tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons sur une carte. Selon ces chiffres, 10 femmes auraient été tuées dans les Hauts-de-France.

L'Agence France Presse comptabilise 116 cas de féminicides confirmés, 12 autres cas sont en attente d'éléments de l'enquête.

A deux jours de la présentation des mesures issues du "Grenelle des violences conjugales", #NousToutes organise une marche à Lille, à Valenciennes et à Douai.Près de 70 organisations en France et dans le Nord (Planning familial, CGT, CFDT, EELV, LFI, PS, Unef, PCF, SOS homophobie...) se sont joints à l'appel de #NousToutes.Place du Théâtre, à Lille, 2 500 personnes, femmes, hommes et enfants, se sont réunis, parfois parés de violet, couleur officielle du mouvement. Des pancartes sont brandies : "Une femme violée toutes les 7 minutes ! 1 femme tuée tous les 2 jours ! Stop !", "Sororité ensemble pour lutter", "On ne veut plus compter nos mortes".Il y a un an, le 24 novembre 2018, 1 500 personnes avaient participé à la manifestation. Une participation décrite comme un "immense succès".Cette année, après une décision préfectorale, le cortège devait prendre la direction de la rue Nationale, puis du boulevard de la Liberté et se terminait Porte de Paris. Une décision qui déplaît au collectif : "ce parcous peut poser problème pour les personnes à mobilité réduite."