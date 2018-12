Orchestre national de Lille: Alexandre Bloch prolongé jusqu'en 2024 à la direction musicale

"Depuis plus de deux ans et demi", le jeune chef d'orchestre, 33 ans, "a impulsé une nouvelle dynamique tant sur le plan artistique avec les musiciens de l'orchestre qu'au niveau de la programmation en proposant de nouveaux formats", comme le "concert connecté" ou des ciné-concerts pour les petits à partir de deux ans, a indiqué l'ONL dans un communiqué.



Né à Angers, violoncelliste de formation et passé par les conservatoires de Tours, Orléans, Lille et Paris, Alexandre Bloch a vu sa carrière décoller avec l'obtention du prestigieux concours international de direction Donatella Flick en 2012, qui lui a permis d'accéder au poste de chef d'orchestre assistant au London Symphony Orchestra.