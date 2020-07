Ostricourt : disparition inquiétante d'une jeune fille de 14 ans

Disparition inquiétante à Ostricourt (Nord). La gendarmerie et le parquet de Douai lancent un avis de recherche pour retrouver Leslie Grandjean, jeune fille de 14 ans, portée disparue. Elle a été aperçue pour la dernière fois vendredi 17 juillet à 17 heures dans une rue d'Ostricourt.La jeune fille de 14 ans mesure 1m65 et se déplace avec une béquille. Elle porte une vestre noire Kappa avec du blanc sur les manches, un jean noir et à une atèle à la cheville.Si vous apercevez la jeune fille, contactez immédiatement la gendarmerie de Thumeries au 03 20 86 57 17 ou faites le 17.