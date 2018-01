Ouverture du procès du meurtre d'A. Boudaoud, tué à Roubaix parce qu'il s'était plaint du bruit

Ouverture du procès

, en l'occurrence celui de l'Alma, à. 3 août 2014., s'amusent à faire des dérapages en voiture, avant de l'incendier. Il est presquedu matin. Le bruit réveille les trois enfants d'Ahmed Boudaoud, âgé de 27 ans . Il ouvre sa fenêtre et réclameCette simple demande sera à l'origine de son décès. "Il voulait mettre un peu d'ordre et", expliquait alors le père d'Ahmed, Mohammed Boudaoud. Les deux jeunes hommes,et arrivent jusqu'à lui.Là, dans des circonstances encore assez floues, Ahmed Boudaoud reçoit un coup de couteau dans la gorge. Il décédera sur le chemin de l'hôpital "C'était quelqu'un de très courageux, il l'avait montré il y a quelques années. Peut-être", avançait alors Margaret Connell, adjointe à la sécurité de Roubaix.Rapidement, unet un second suspect, âgé de 19 ans,. Ce dernier est suspecté d'avoir porté le coup de couteau. Leur procès s'ouvre ce lundi, à Douai.