Les parents d'Eric de Putter, Nordiste assassiné à Yaoundé il y a 7 ans, réclament justice

Des faits de corruption dénoncés dans une lettre ouverte

Les parents d'Eric de Putter, assassiné au Cameroun en 2012 réclament justice

Coopération bloquée avec le Cameroun

Sept ans de procédure judiciaire. Autant d'années que Jean et Ellie de Putter se battent pour retrouver le meurtrier de leur fils.Eric de Putter avait étéDeux suspects avait été arrêtés rapidement après le meurtre puis relâchés. Aujourd'hui, l'enquête est au point mort et, faute d'avancées."Depuis la mort d’Eric, je me dit qu'on ne saura jamais", souffle Ellie de Putter, la mère d'Eric de Putter. "Le Cameroun c’est… On ne saura jamais, je l’ai dit au juge d’instruction".Originaire de Wignehies près de Fourmies, Eric de Putter était, en mission dans une. Quelques semaines avant sa mort, il avait dénoncé des faits de corruption dans une lettre ouverte.Deux suspects ont rapidement été arrêtés après le meurtre mais depuis,. La justice camerounaise refuse de coopérer, pour des raisons politiques d'après sa famille."On l’a fait taire", expose Jean de Putter, le père du Nordiste assassiné. "Ce qui nous révolte particulièrement, c’est que nous avons très très vite compris que la justice ne pouvait rien, qu’il y avait un blocage diplomatique."► reportage de M. Septembre, A. Morvan, A. DafonsecaPourtant, le Cameroun a signé un. Pour l'avocat de la famille, l'attitude du pays africain a"Il y a un plafond de verre qui n’a jamais pu être percé. Ce plafond de verre c’est la coopération avec le Cameroun", analyse Maître William Bourdon avocat de la famille. "Le Cameroun ne coopère pas avec les juges français dans les dossiers à couleur politique"La famille de Putter compteEric aurait eu 38 ans aujourd'hui. Il laisse derrière lui une fille, née 6 mois après sa mort.