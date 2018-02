À Pecquencourt, Edouard Philippe confirme l'aide prévue à l'ancien bassin minier

La zone franche mise en place

Édouard Philippe : la zone franche va "permettre la création d'emplois"

Soutien à Gérald Darmanin

Le soutien d'Edouard Philippe à Gérald Darmanin ? "Je vous le confirme !"

Le Premier ministre Édouard Philippe a démarré ce jeudi 22 février une visite de deux jours dans le Nord. Il était cet après-midi dans le bassin minier à Pecquencourt, près de Douai.Le Premier ministre a confirmé l'aide promise en 2017 par son prédécesseur Bernard Cazeneuve, à savoir une enveloppe d'une centaine de millions d'euros étalés sur dix ans pour pouvoir rénover d'anciennes maisons de mineurs.C'est également aujourd'hui qu'a été communiquée la liste des 150 communes intégrées à la zone franche fraîchement créée. "Ce matin au Journal officiel,qui a été décidée pour les trois ans qui viennent dans le bassin minier" a salué le Premier ministreUne zone franche, également appelée "bassin urbain à dynamiser", qui permettra "aux entreprises qui viendront s'installer sur ce territoire de bénéficier d'allègements fiscaux très importants et donc de permettre la création d'emplois, l'installation d'entreprises" a-t-il ajouté.Le chef du gouvernement était notamment accompagné au cours de sa visite par le président de la Région Xavier Bertrand et par le ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin, à qui il a rappelé son soutien., et si vous me posez la question demain je vous le reconfirmerai" a-t-il répondu aux journalistes qui l'interrogeait sur son soutien.Edouard Philippe a également donné sa lettre de mission au nouveau délégué interministériel pour le "renouveau" du bassin, Alain Neveü, qu'il avait nommé en octobre.