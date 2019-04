La pelouse du Stade Pierre-Mauroy a été peinte en vert pour la finale de la Coupe de la Ligue

Mais non 😬🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/qTtLhLx9vD — Pablo Martinez (@pama3721) 1 avril 2019

Malgré leur victoire en finale de la Coupe de la Ligue samedi soir , les joueurs duont eu la dent dure contre la pelouse du"Déjà la veille, quand on y est allé, on a été déçu, elle se dérobait, elle s'arrachait", a raconté lundi le milieu de terrain sur RMC . "Le soir du match, elle n'était même pas arrosée. (...) Il y avait de la peinture, la veille, on avait du vert sur nous".Son équipiera confirmé lundi que la pelouse avait été repeinte en publiant, sur son compte Twitter,souillé par de grandes traces de peinture verte.Ce n'est pas la première fois qu'un tel subterfuge est utilisé pour masquer à la télévision le piètre état de la pelouse du Stade Pierre-Mauroy. Celle-ci avait déjà été peinte en vert lors de l'Euro 2016 , avant le match entre la France et la Suisse. Un prestataire, recommandé par l'UEFA, avait alors été mis en cause pour expliquer la mauvaise qualité du gazon.La pelouse avait été ensuite changée, mais le problème reste visiblement toujours le même...