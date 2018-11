Pérenchies : un homme meurt percuté par un TER sur la ligne Lille-Hazebrouck

Un homme a perdu la vie ce mardi 27 novembre en fin de matinée après avoir été percuté par un train, au niveau de la gare de Pérenchies.



Le drame s'est produit vers 10h15, à l'entrée de la gare. Le train qui était parti de Lille en direction de Hazebrouck a percuté un homme et s'est immédiatement arrêté. Ce dernier n'a pas survécu au choc.



Trois bus affrétés

Le conducteur du TER, choqué, a été pris en charge et 48 personnes qui se trouvaient à bord ont été transportées en bus jusqu'à Hazebrouck.



Pendant les opérations de police, qui ont duré près de trois heures, deux bus ont été affrétés dans un sens et dans l'autre pour remplacer les trains qui n'ont pas pu circuler, et deux autres TER ont été contournés par la gare Don - Sainghin et par Béthune.



Le trafic ferroviaire a pu reprendre vers 13 heures.