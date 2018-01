De la petite agglomération de province à la Métropole Européenne de Lille, 50 ans de métamorphose

"Métropole Européenne de Lille,

50 ans de métamorphose"

Un film de Laurent NAVEZ et Marc GRAFF

Diffusé dimanche 21 janvier à 10h50

L'histoire de la "Métropole Européenne de Lille, 50 ans de métamorphose" ses grandes réalisations de 1968 jusqu'à aujourd'hui - Laurent Navez - Marc Graff

Une métropole lilloise de 1 200 000 habitants

"Pas de grande région, sans une grande métropole" Damien Castelain

Damien Castelain Président de la Métropole Européenne de Lille

Croix la riche, Roubaix la pauvre

Ils parlent de la Métropole Européenne de Lille Bernard Roman, ancien Vice-Président de la MEL abien Desage Maître de conférences en science politique - Université de Lille 2 Gérard Caudron, maire de Villeneuve d'Ascq Fanny Bouyagui, artiste plasticienne à Roubaix Philippe Vasseur ancien ministre Pierre Dhénin, ancien directeur de l'Espace Naturel de Lille Métropole Isabelle Menu, architecte lilloise Jean-Claude Casadesus Directeur de l'Orchestre National de Lille de 1976 à 2016 Philippe Lamblin, ancien Président de la Ligue Nord Pas-de-Calais d'Athlétisme

"Du 19ème siècle au 21ème siècle, d'un seul coup" Martine Aubry

Martine Aubry maire de Lille et Vice Présidente de la MEL

De la communauté urbaine de Lille à la MEL

La MEL fête ses 50 ans en 2018. Le Musée d'Art Moderne de Villeneuve d'Ascq, le métro, Euralille, le Stade Pierre Mauroy, Euratechnologies... en 50 ans, Lille, Roubaix, Tourcoing, les 90 communes de la métropole du nord ont beaucoup changé. Mutations industrielles et sociales, quartiers et paysages redessinés.La petite agglomération de province industrielle et textile du 19ème a grandi pour devenir la Métropole Européenne de Lille connectée et culturelle, une capitale régionale entre Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam.Le filmde Laurent Navez et Marc Graff montrent comment l'agglomération lilloise a évolué avec de grandes réalisations, avec les hommes et les femmes qui ont marqué la métropole de leur empreinte.Le film sera suivi d'un débat présenté par Véronique Marchand avecPrésident de la Métropole Européenne de Lille,maire de Lille,Président de la Communauté Urbaine du Grand Arras etprofesseur de droit public.La Communauté d'agglomération de Lille, présidée pour la première fois en 1968 par Augustin Laurent, maire de Lille, est devenue en un demi-siècle, la Métropole Européenne de Lille regroupant aujourd'hui 90 communes, 1 million 200 000 habitants. La plus petite commune, Warneton 230 habitants, la plus grande ville, Lille 232 000 habitants.4è agglomération de France après Paris, Lyon et Marseille, la MEL affiche sa diversité, urbaine et rurale, à la fois européenne, moderne, jeune, connectée, et territoire de campagne, de villages et d’espaces agricoles.Pour Damien Castelain, Président de la MEL depuis 2014 et Maire de la petite commune de Péronne-en-Mélantois, "avoir la métropole la plus rurale de France est un atout, avec ses disparités géographiques, sociales, ses disparités de tailles de communes et ses richesses des communes." Son ambition est de développer "une métropole attractive et rayonnante avec un gros effort à faire sur le transport."Autre chantier, Damien Castelain veut améliorer "le couple Métropole Européenne de Lille et Région Hauts-de-France. Bien travailler sur l'ensemble du territoire sans que la métropole n'apparaisse comme hégémonique, c'est l'objectif que l'on mène chaque jour avec Xavier Bertrand", le Président de la région Hauts-de-France.Il y a 50 ans, la communauté d'agglomération avait dans ses objectifs la réduction des inégalités et des déséquilibres économiques, sociaux et culturels au sein de la métropole. 50 ans après, les inégalités persistent au sein de la MEL avec des taux de chômage entre 4% et 30% selon les quartiers. Croix, une des villes les plus riches de France côtoie Roubaix, une des villes les plus pauvres de France."Roubaix a plus d'emplois que de population active, souligne Fabien Desage. Donc, le problème de Roubaix n'est pas un problème d'emploi. Le problème c'est que les emplois créés à Roubaix ne sont pas ou peu destinés à la population locale des quartiers de Roubaix".Pour Fabien Desage Maître de conférence en science politique à l'Université de Lille 2, "les 50 ans de la MEL, c'est aussi l'occasion pour la MEL de faire le bilan des grands projets". Est ce que les inégalités au sein de la métropole de Lille ont été réduites en 50 ans ?En 50 ans de métamorphose, la métropole de Lille a vu des pans entiers de son industrie tomber. Pour Martine Aubry "On est passé du 19ème au 21ème siècle d'un seul coup. Nous étions une région en crise, une ancienne métropole de l'industrie textile du 19ème siècle. Nous sommes passés au textile technique, innovant et intelligent, avec les nouvelles technologies"

Pour aller plus loin avec la frise historique réalisée par la MEL

De la CUDL à la MEL, l'histoire de la Communauté Urbaine de Lille