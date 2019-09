“Les Petits Meurtres d'Agatha Christie” : diffusion vendredi d'un nouvel épisode inédit tourné à Tourcoing

"Les Petits Meurtres d'Agatha Christie" : un nouvel épisode dans les coulisses de la télévision

Reportage de Christelle Massin et Sébastien Gurak

Vendredi dernier, 4,5 millions de téléspectateurs ont suivi "Ding Dingue Dong", la première des trois enquêtes inédites du commissaire Laurence, Alice Avril et Marlène Leroix que diffuse France 2 en cette rentrée.Un nouvel épisode est diffusé ce vendredi, adapté de "L'Heure Zéro", roman d'Agatha Christie paru en 1944. Tourné en grande partie à Tourcoing, cette histoire plongera nos héros dans les coulisses de la télévision des années 1960.Le pitch : Alice Avril (Blandine Bellavoir) a démissionné de La Voix du Nord pour travailler pour une toute nouvelle chaîne de télévision, TV Nord. Elle aimerait travailler aux côtés d’Audrey Fontaine (Barbara Schulz), première femme a présenter un journal télévisé en France.Mais Alice doit se contenter d’une place d’assistante du chef Maxime Beaumont (Nuno Lopes), qui présente une émission culinaire.Ce dernier n'est autre que l'ancien fiancé de Marlène Leroix (Elodie Frenck), l'assistante du commissaire Laurence (Samuel Labarthe) qui doit entrer en scène quand le directeur de la chaîne est assassiné et le cuistot soupçonné...Cet épisode a été projeté la semaine dernière à Paris la semaine dernière, en présence de toute l'équipe de la série. "On a utilisé des caméras authentiques de l'ORTF, de 1962, pour retrouver toutes ces vieilles émissions, cette saveur", explique Sophie Révil, la productrice.Le troisième épisode inédit, "Rendez vous avec la mort", tourné sur le littoral de la Mer du Nord, sera diffusé sur France 2 le 20 septembre. Et "Les Petits Meurtres..." ne vont pas s'arrêter là. France Télévisions vient de recommander quatre nouvelles adaptations actuellement en cours d'écriture.