Phalempin : accident entre deux poids lourds sur l'A1, la circulation perturbée

Un accident impliquant deux poids lourds est survenu ce vendredi matin sur l'autoroute A1, dans le sens Lille-Paris, à hauteur de la commune de Phalempin (Nord). En milieu de matinée, l'incident était terminé mais un engin adapté était déployé pour "nettoyer la chaussée imprégnée d’huile", indiquait la cellule de vigilance routière de la préfecture.



La circulation a été perturbée sur le secteur, les véhicules dans ce sens ne pouvant circuler que sur la voie de droite. A la même heure, des bouchons étaient relevés sur 10km en amont. Dans l'autre sens, un accident survenu dans le cous de la matinée à Seclin a provoqué 4km de ralentissements. La circulation sur l'ensemble des voies a finalement été rétablie vers 10h30.





D'autres ralentissements étaient à noter dans le secteur de Lesquin, sens Lille-Paris. En cause, un sur-accident impliquant un poids lourd et deux véhicules légers. La voie centrale a été fermée à la circulation, et un bouchon, estimé à 2km à 8h, s'est formé. L'incident était terminé vers 9h45.