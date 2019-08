PHOTOS. Braderie de Lille 2019 : voici ce qu'on a pu acheter avec seulement dix euros

Un 45 tours de Stéphane Kubiak (0,50 €)

Un (très) vieux moule à gauffre (0,50 €)

Une statuette de mineur (0,50 €)

Un pin's à l'effigie de l'Hôtel Mercure d'Arras (0,10 €)

Une statuette d'un homme accroché à un lampadaire (4,50 €)

Des verres La Voix du Nord (3,90 €)

Entre les bradeux et nous, qui marchandera le mieux ? Avec un billet de dix euros, on s'est fixé comme objectif de ramener le plus possibles d'objets liés aux Hauts-de-France. Voici ce qu'on a ramené.On commence avec du vintage : un 45 tours de Stéphane Kubiak. Le musicien originaire de Liévin (Pas-de-Calais) et décédé en 2007 est un digne représentant de la diaspora polonaise dans la région.Gaufres liégeoises ou bruxelloises ? Ce samedi, on a aussi mis la main sur un moule à gaufre qui n'a probablement pas fonctionné depuis longtemps. Il n'est pas dit qu'on s'en serve tout de suite, mais l'objet a du charme.Casque, check. Pioche, check. Lanterne, check. Si l'on oublie le petit bout de nez qui lui manque, ce mineur a de l'allure !Parmi les nombreux pin's proposés par une bradeuse, on a pu dénicher cette version miniature de l'hôtel Mercure, près de la gare d'Arras.Pour être tout à fait honnête, ce "clochard accroché à son lampadaire", selon les mots de son ancien propriétaire, n'est probablement pas lié à la région. Mais le vendeur s'est montré suffisamment persuasif pour qu'on se laisse tenter.Par fair-play envers nos concurrents de la presse quotidienne régionale, on a décidé de dilapider les dernières pièces de notre enveloppe dans une collection de verres à l'effigie de La Voix du Nord et de La Voix des Sports.Malheureusement, il arrive parfois des accidents...