PHOTOS. Grève : à Lille, au moins 11 000 personnes à la manifestation contre la réforme des retraites

[#Greve17décembre] #Manifestations contre la réforme des retraites dans le #Nord



Des perturbations de circulation sont à prévoir dans les centres villes. Adaptez vos trajets à partir de :

🕙 10h à #Douai, #Valenciennes et #Cambrai

🕑 14h à #Lille et #Maubeuge

🕒 15h à #Dunkerque pic.twitter.com/bGFPzMqkYL — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) December 17, 2019

"Retraite à point on en veut point"

"Happening" de journalistes

À Lille, la manifestation des journalistes : "Informer n'est pas un délit"

Jet de bouteille explosive

La manifestation contre la réforme des retraites a été particulièrement suivie à Lille, où près de 11 000 manifestants ont battu le pavé ce mardi 17 décembre, selon les chiffres de la préfecture du Nord.Le cortège s'est élancé de la Porte de Paris et a notamment traversé le secteur de la gare Lille-Flandres, la Grand Place et la rue Nationale.À l'intérieur du cortège, dans lequel se mêlaient différents syndicats, les pancartes et slogans contre la retraite à points étaient de sortie...Plusieurs dizaines de journalistes, et notamment photographes, ont également participé à un "happening" au niveau de la Porte de Paris, en réaction à l'arrestation jeudi 12 décembre de deux étudiants de l'École supérieure de journalisme.Les participants ont scandé "Informer n'est pas un délit" en brandissant leur appareil photo, outil de travail.Un autre rassemblement, de plus grande envergure, est prévu ce jeudi 19 décembre à 11 heures sur la Place de la République.Par ailleurs, des policiers qui sécurisaient la gare Lille-Flandres avant le passage du cortège ont été ciblés par le jet d'une bouteille explosive artisanale . Cette dernière a explosé au sol, sans faire de blessés.L'auteur des faits n'a pas encore été interpellé.