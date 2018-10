PHOTOS. Météo : les premiers flocons de neige sont tombés dans le Nord !

Météo Nord-Pas-de-Calais Elle est là !! La neige à pris le dessus sur Maubeuge Feignies, et commence déjà à tenir sur les voitures. Elle tombe depuis 5mins. Merci à Johann H. pour la photo !

Météo Nord-Pas-de-Calais Point météo 07h, Neige & Pluie Les premiers flocons sont tombés sur la région de Maubeuge, ne tenant pas sur les routes mais quelques traces sont visibles sur les pelouses et voitures (n'hésitez...

Météo Nord-Pas-de-Calais Point météo 08h10; Suivi neige & pluie La neige continue de tomber sur l'Avesnois, donnant de sublimes paysages blancs... (Maxime S. à Floursies & Ophelie B. à Maubeuge) Quelques flocons...

Météo Nord-Pas-de-Calais Autre vue de la neige avec un peu plus de lumière, du côté de Anor. C'est toujours aussi magnifique ! Merci Rammstein pour la photo #actu

Sur les Hauts-de-France, le neige concerne en ce moment le sud-est du département du Nord, notamment les secteurs de Maubeuge et Jeumont où la température est proche de 0°C. — Gregoire Cornard (@GregCornard) 30 octobre 2018

Il neige chez moi.

Ce mois d'octobre est vraiment bizarre. Il a fait 20 degrés dans le nord et maintenant il neige. — Michiyo (@Michiyo85) 30 octobre 2018

Autour de Maubeuge et de Jeumont, dans le Nord, les routes étaient blanchies par une fine pellicule de neige ce mardi matin. Comme l'annonçait hier Météo France , les premiers flocons de neige sont tombés en fin de nuit, vers 5 heures du matin. À, dans le Maubeugeois, une belle couche de neige s''était déjà formée au réveil des habitants.Même constat àOu encore à, comme le montrent ces photos envoyées par un internaute.... Ainsi qu'à, toujours dans le Maubeugeois.... Ou bien à, entre Fourmies et la frontière belge.De la neige était également pressentie dans leainsi que dans l'Aisne, à, mais elle a laissé sa place à la pluie. Peut-être plus tard dans la journée...La transition a en tout cas été brutale, quelques jours à peine après avoir connu des températures clémentes ..