Pluies-inondations : Météo France étend la vigilance orange au Nord

La vigilance orange pour pluies et inondations mise en place dans le Pas-de-Calais et la Somme a été étendue ce lundi matin au Nord., ce soir, même si la pluie devrait continuer à tomber jusqu'à minuit. L'alerte est de même durée pour les départements du Pas-de-Calais et de la Somme, toujours touchés."Des pluies continues parfois modérées sont actuellement observées sur l'ouest de la région en lien avec la remontée d'une dégradation pluvieuse active. Il est déjà tombé sur l'ouest en lien avec la dépression de 15 à 30 mm depuis le début d'événement" précise le dernier bulletin météo.Par ailleurs, Météo France alerte également sur le risque d'inondations lié aux marées sur la Côte d'Opale.