La police belge recherche deux enfants disparus, susceptibles de se trouver dans le Nord

Appel à témoins

Gamot (11 ans) et sa soeurGamot (8 ans) ont, à la frontière franco-belge. Les deux enfants sont susceptibles de se trouver. Mais leur disparition a de quoi inquiéter la police belge."C'est inquiétant, parce qu'ils étaientet on connaît la situation de la maman, doncOn poursuit les démarches, les recherches", explique Brigitte Aubert, la bourgmestre de Mouscron, à nos confrères d'RTL Belgique La mère des deux enfants était en effet. Audience lors de laquelle elle a appris qu'elle allaide ses enfants. Depuis, plus de nouvelles.La police belge lance aujourd'hui, relayé par. Le petit garçon mesure 1 mètre 40, il est de corpulence normale et a des cheveux châtain foncé.Sa sœur mesure 1 mètre 32, elle est de corpulence mince et à des cheveux blonds.Si vousou que vous détenez des informations susceptibles d'aider les enquêteurs à les retrouver, vous pouvez