Policier tué dans accident routier à Villeneuve-d'Ascq : la conductrice de l'autre véhicule déférée au parquet

À ce sujet, la rédaction vous recommande Villeneuve-d'Ascq : un policier tué dans un accident routier après avoir été percuté par une conductrice alcoolisée

Le parquet va demander son placement en détention provisoire, a indiqué la procureure de la République de Lille, Carole Etienne. Placée en garde à vue samedi après un passage à l'hôpital, la jeune femme, qui n'a pas le permis de conduire, aurait expliqué avoir l'habitude de rouler vite aux abords du lieu de l'accident, une route qu'elle connaît bien pour rentrer chez elle.Une expertise en accidentologie est en cours et les résultats des analyses sanguines sont attendues lundi ou mardi.Vendredi vers 23h30, un véhicule de police, qui avait le gyrophare allumé et partait en intervention pour un cambriolage en direction de Lille, a été "percuté très violemment en passant le carrefour sur le côté droit par une Citroën C3", rapportait le parquet.Le carrefour où s'est produit l'accident est doté de feux tricolores, mais les circonstances du passage des deux voitures ne sont pas encore établies. La Citroën roulait vite, selon les déclarations des témoins entendus.Le policier passager, un gardien de la paix né en 1983, est mort sur place malgré l'intervention des secours. Le policier conducteur est toujours hospitalisé. La passagère de la Citroën, grièvement blessée, est toujours hospitalisée. Ses jours ne sont plus en danger.