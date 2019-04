Pollution : la réduction de 20 km/h prolongée dans le Nord Pas-de-Calais ce week-en, mais pas la vignette Crit'Air

L'alerte sur persistance est maintenue aujourd'hui et demain. Pour plus d'informations sur cet épisode de pollution, voici notre communiqué : https://t.co/2Oq2h71F21 pic.twitter.com/8w9j1h37xP — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) 19 avril 2019

Pas de Crit'Air

Le beau temps reste, et avec lui le pic de pollution se poursuit. ATMO Hauts-de-France a indiqué ce vendredi après-midi que l'alerte sur persistance était maintenue ce vendredi et demain, avec une moyenne de 50 µg/m3 de particules fines (PM10) dans le Nord et le Pas-de-Calais.De quoi décider la préfecture du Nord à maintenir jusqu'au lundi 22 avril les mesures de restriction de vitesse sur les axes du département : la vitesse sera donc abaissée de 20 km/h sur les autoroutes du Nord et du Pas-de-Calais.En revanche, le préfet ne reconduira pas la vignette Crit'Air ce week-end. Le dispositif de circulation différenciée avait été appliqué ces deux derniers jours, alors que Lille connaît son second pic de pollution en huit jours.Cette pollution "trouve pour origines principales le chauffage, les activités économiques (industrielles et agricoles) et le trafic automobile" indique encore ATMO.