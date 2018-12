Après deux incidents en une nuit, les pompiers du Nord portent plainte pour agression et incivilités

En une seule nuit, entre samedi et dimanche, les sapeurs-pompiers du Nord ont porté plainte deux fois. A Douai et à Abscon, ils ont été agressés physiquement ou verbalement alors qu'ils étaient en intervention.



Samedi soir, alors qu'ils étaient appelés pour un malaise à domicile à Douai, les pompiers ont été menacés par celui-même qui les avait appelés. L'homme avait un couteau dans la main, et a ensuite menacé de se jeter par la fenêtre du deuxième étage. Les pompiers et les forces de l'ordre ont finalement réussi à maîtriser l'homme. Les sapeurs-pompiers ont annoncé qu'ils allaient porter plainte pour agression.



À peine deux heures plus tard, à Abscon, les pompiers sont également appelés pour un malaise à domicile. Une fois sur place, pas de menace au couteau, mais des insultes de la victime contre l'un des pompiers et des jets de projectiles sur l'ambulance. Encore une fois, les pompiers ont annoncé qu'ils porteront plainte pour incivilité.