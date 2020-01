Pourquoi Boeschèpe est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

C'est où Boeschèpe ?



Ce qu'il faut savoir sur Boeschèpe





Les incontournables de Boeschèpe

L'Ondankmeulen à Boeschepe / © JM.VASCO

L'église Saint-Martin / © JM.VASCO

La chapelle "Marie-Consolation-de-la-Peur" / © JM.VASCO

Une curiosité à ne pas manquer à Boeschèpe

© A.MORVAN

© A.MORVAN

© A.MORVAN

© A.MORVAN

Une balade à faire à Boeschèpe

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d’intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l’environnement…

Si vous pensez que votre village mériterait d’être dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com.

Vous cherchez un village typique des Flandres ? Bienvenue à Boeschèpe, 2200 habitants ! Moulin, mont, petites chapelles, jolies maisons en briques... Vous y trouverez toutes les caractéristiques d'une commune flamande restée en grande partie authentique.Boeschèpe se situe dans les Flandres (Nord) près de Bailleul, à la frontière avec la Belgique. Pour s'y rendre en voiture, il suffit de prendre l'A25 (de Dunkerque ou Lille)On trouve les premières traces de Boeschepe au VIe siècle. Littéralement, cette commune frontalière s'appelle la bergerie (shepe) du bois (bosch). Son histoire est liée au houblon, au textile et à la culture flamande.Un événement historique a marqué la commune. En 1906, à l'occasion des inventaires qui suivirent la loi concernant séparation de l'Église et de l'État, des affrontements ont eu lieu entre les forces de la préfecture et des habitants du village. Les gendarmes ont tiré sur la foule, à l'intérieur de l'église Saint-Martin. Un Boeschèpois est mort, le curé est blessé. Un événement dramatique qui va provoquer le lendemain la chute du gouvernement français. La tombe de la victime, Géry Ghysel, est toujours visible dans le cimetière.L'emblème du village, c'est son moulin, l'Ondankmeulen (Moulin de l'Ingratitude) : un nom qui viendrait d'une histoire d’argent entre le meunier et le charpentier. Il a été construit en 1802 à la Motte-au-Bois avant d'être racheté, démonté et installé à Boeschepe en 1884. Au pied du moulin, l'estaminet De Vierpot est un incontournable des amoureux des Flandres.Au centre du village, l'église Saint-Martin mérite un coup d'oeil. C'est une hallerkerke typique (église-halle). On y trouve du mobilier typiquement flamand : banc de communion, retables... Elle a été restaurée ces derniers mois.Boeschèpe, c'est aussi le village des petites chapelles. Vous en trouverez aux quatre coins de la commune. Cela peut être un circuit de balade...La plus connue est la Chapelle "Marie-consolation-de-la-peur", construite en 1717. Des habitants viennent y prier pour être délivrés de toutes sortes de peurs.Le village est aussi une terre de traditions : boule flamande, tournée des rois mages à l'Epiphanie, tir à l'arc vertical, géants...​​​​​​La radio de 1922 aux années 80... Bienvenue au musée de la radio de Boeschèpe ! Un petit musée original et riche en plein coeur du village. C'est l'oeuvre d'un habitant passionné. 100M2 d'exposition, 600 radios exposées : en bois, en bakélite, en aluminium, en plastique... Un voyage nostalgique et passionnant.Prenez un peu de hauteur. Rendez-vous à 139 m d’altitude : le mont Boeschèpe offre pourtant un beau point de vue sur le village, la Flandre et la Belgique.Le site Randogps a mis en ligne un circuit autour de ce mont.