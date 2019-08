Pourquoi Esquelbecq est-il un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Les plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ► Esquelbecq

C'est où ?



Ce qu'il faut savoir

L'église Saint-Folquin d'Esquelbecq / © Jean-Marc Vasco

L'intérieur de l'église Saint-Folquin d'Esquelbecq / © Frédérik Giltay

L'orgue de l'église Saint-Fuquin / © Frédérik Giltay

Sculpture Carol Levy, scénographie Sophie Wirtz et Carol Levy. / © A.MORVAN

Sculpture Carol Levy, scénographie Sophie Wirtz et Carol Levy. / © A.MORVAN

Le château du village d'Esquelbecq / © Frédérik Giltay

Le château d'Esquelbecq / © Frédérik Giltay

La statue "L’arrosoir d'Alice" de l'artiste Philippe Thill est posée dans le jardin du château d'Esquelbecq / © Jean-Marc Vasco



Les incontournables

Le Musée des Gigottos / © Jean-Marc Vasco

L'atelier des Gigottos d'Esquelbecq / © Jean-Marc Vasco

Esquelbecq, les Gigottos Publiée par Les Gigottos Automates sur Mercredi 27 janvier 2016

La Brasserie Thierez à Esquelbecq / © France 3 Hauts-deFrance

Une curiosité à ne pas manquer

Le blason du village du livre d' Esquelbecq / © Frédérik Giltay

Les livres anciens de la librairie Carpe Diem à Esquelbecq / © Frédérik Giltay

© A.MORVAN

© A.MORVAN

Une balade à faire autour du village d'Esquelbecq

La statue du monument du cimetière britannique / © Frédérik Giltay

La reproduction fidèle de la grange où 80 soldats britanniques furent massacrés le 28 mai 1940 à la Plaine au Bois près du village d'Esquelbecq / © Frédérik Giltay



Le mot d’un habitant

La tombe du sergent Thomas Ashmore dans le cimetière britannique de la Plaine du Bois / © Frédérik Giltay

En plein cœur des Flandres, bienvenue à Esquelbecq ! Traversé par l'Yser et bordé de chênes séculaires, sur la grand'place s'élèvent une église du Xe siècle et un château digne des plus beaux fleurons de l’architecture seigneuriale des Flandres. À quelques pas de là, son musée des Gigotos automates et ses nombreux bouquinistes. Esquelbecq a tout pour plaire.Esquelbecq se situe à 20 kilomètres de Dunkerque et à 61 de Lille. Pour y arriver, prenez l'autoroute A25 direction Wormhout, puis parcourez les 3 kilomètres de la jolie route départementale D17 qui vous conduira jusqu'au village.Autre moyen, le TER. Un train vous y emmène en 50 min depuis Lille ou en 17 min depuis Dunkerque.Ce petit bourg de 2100 habitants a traversé des siècles d'histoires. Son nom a connu plusieurs versions au cours du temps et selon la langue utilisée (latin, flamand, vieux français) : Hiccclesbeke, Hiklesbeka, Ecclesbeka.Ce nom apparaît d'ailleurs pour la première fois dans des archives du Moyen-âge lorsque Saint-Folquin, cousin de Charlemagne et évêque de Thérouanne, décède dans le village.Au Xe siècle, l'église Saint-Folquin est donc construite pour rendre hommage au Saint homme. Une église surplombée d'une tour carrée d'époque romane, dont la façade losangée est ornée de briques roses et blanches en un jeu bicolore.Une des particularités de l'intérieur de l'église est son orgue mésotonique, instrument rarissime provenant des ateliers Garnier.En 1976, l'église a été en partie ravagée par un incendie. Une exposition permanente y fait directement référence. Elle s'appelle "Charbon ardent". C'est une re-présentation des sculptures brulées lors de cet incendie : les figures de cendre en partie consumées retrouvent de nouvelles couleurs, elles sont mises en lumière, rehaussées, des parties manquantes sont suggérées.Face à l'église, le château, dont l'origine remonte au IXe siècle, a été reconstruite en 1606. Depuis le XVIIe siècle, cinq familles de seigneurs s'y sont succédé jusqu'à la Révolution.Un château considéré comme "l'un des derniers joyaux flamands de la Renaissance" par son actuel propriétaire, Johan Tamer-Morael.Ce passionné met tout en œuvre pour redonner vie au lieu. Le donjon a été reconstruit et les douves rénovées. Les jardins à la française , dessinés par André Le Nôtre et compartimentés par des haies de buis sont quant-à-eux en cours de réhabilitation.Pour les superstitieux, attention ! Il semblerait que le château soit hanté. Une légende qui remonte en 1655 souffle qu’une Dame blanche se promènerait parfois avec son petit chien dans le parc du château tous les 21 janvier. Le château d'Esquelbecq et l'église Saint-Folquin sont à visiter absolument. Mais Esquelbecq propose bien d'autres curiosités comme L'Atelier des Gigotos Dans ce lieu improbable et magique, petits et grands seront émerveillés par ces personnages étonnants. Ciboulette la biquette, Félicifelle la Géante et Rigobert le peintre caricaturiste vivent à l'écart du monde et proposent aux visiteurs un petit conte de fées.Les habitants du village fabriquent parfois leur propre Gigoto ou donnent un petit quelque chose pour habiller les automates. "Il y a une mamie de 84 ans qui m'a donné son accordéon, elle a joué toute sa vie avec, il est magnifique. Et elle l'a donné pour qu'il revive ici sur un des personnages", raconte le créateur Bruno Dehondt.Autre moment de détente à Escquelbecq, la Brasserie Thiriez qui propose des pauses et des visites guidées.Partez à la découverte des méthodes traditionnelles de brassage et dans son estaminet qui fleure bon le houblon et à la décoration ancestrale, dégustez une de ses 12 bières dont la Blonde d'Esquelbecq.Depuis 2007, Escquelbecq honore le livre, les écrivains et la littérature. Le village accueille plusieurs bouquinistes et librairies.L'année esquelbecquoise est ponctuée de rendez-vous littéraires.Elle commence par un temps fort, " La nuit du livre " dont la 13e édition a eu lieu le samedi 6 juillet. Une trentaine d'exposants ont investi tous les espaces du village et les passionner ont pu écouter des lectures, faire un atelier d'écriture, dénicher une rareté ou rencontrer des auteurs.Durant cette nuit, les visiteurs pourront aussi découvrir en exclusivité la grande exposition de l'été autour du livre ancien. Jusqu'au 22 septembre, la bibliothèque du Collège Saint Winoc de Bergues ainsi que des particuliers ont dépoussiéré des trésors inconnus ou cachés comme des encyclopédies anciennes des XVIe et XVIIe siècles.L'année de la plume continue avec un rendez-vous avec " Le village du livre " qui invite une quinzaine de bouquinistes chaque troisième dimanche du mois (de septembre à juillet) ou avec "La nuit de la lecture". Des auteurs, des artistes posent leurs voix, leurs tons, leurs regards sur des textes au thème imposé. Pour cette année, ce fut l'érotisme avec des poèmes de Baudelaire, Rimbaud, Voltaire.Le circuit pédestre "des Chênes au château" vous fera découvrir la campagne flamande et ses trésors.Tout en longeant l'Yser et sur un parcours de 6 ou 11 kilomètres, cette promenade vous emmènera à la découverte du château et de l'église, des chapelles, des fermes typiques et du cimetière britannique. Ce cimetière et son Musée Mémorial de la Plaine au Bois rendent hommage aux 80 soldats britanniques de la Royal Artillery et à un soldat français massacrés par les troupes SS dans une grange le 28 mai 1940.Petite nouveauté depuis la mi-été 2019, le chemin de Saint Jacques de Compostelle a un nouveau un circuit reliant Hondschoote à Saint-Omer. Un tronçon de 95 kilomètres en quatre étapes où les pèlerins pourront s'arrêter à Escquelbecq pour leur première halte. L'association "Les amis et pélerins du Westhoek" propose de réaliser le circuit de 26 km de Hondschoote à Escquelbecq "Quand j'ai besoin de me poser, j'aime aller me ressourcer à la Plaine du Bois, nous dévoile Hortense Lozano Rios-Verhaeghe, habitante d'Esquelbecq. C'est un lieu à l'histoire bouleversante et au panorama particulier. Parfois, on y rencontre des descendants des soldats anglais enterrés, on peut échanger et partager avec eux. C'est apaisant."