Pourquoi Oxelaëre est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

C'est où Oxelaëre ?

Ce qu'il faut savoir sur Oxelaëre

La pommeraie d oxelaere a été distinguée par deux #médailles au Salon de l'agriculture : la récompense pour des valeurs partagées, le terroir, la qualité, l’originalité, l’authenticité...https://t.co/R23N3FNNRm…/deux-distinctions-pour-la-pom…/#hautsdefrance pic.twitter.com/oQfBuy7ACH — La Gazette NPDC (@La_Gazette_NPDC) April 29, 2019

Les incontournables d'Oxelaëre

Une curiosité à ne pas manquer à Oxelaëre

Une balade à faire à Oxelaëre

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d’intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l’environnement… Si vous pensez que votre village mériterait d’être dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com.

À l'ombre de Cassel, au pied du mont éponyme, le petit village d'Oxelaëre dévoile ses rues colorées de fleurs et de briques rouges. De son église au chariot qui trône au centre du village, la commune incarne à merveille le patrimoine des Flandres.La commune d'Oxelaëre, voisine de Cassel, se trouve à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Hazebrouck (Nord), dans les Flandres. Elle est traversée par la départementale D933.La gare la plus proche se trouve à Bavinchove, qui dessert Cassel et ses environs au milieu de la ligne Lille Flandres – Dunkerque. Elle se trouve quasiment à la frontière entre Bavinchove et Oxelaëre, à un peu plus d'un kilomètre de la place du village.Le petit village des Flandres existait déjà en 115, sous le nom d'Osclarum. Les Flamands, eux, le nomment Okselare. Forte de ses 500 habitants, la commune très fleurie profite de sa proximité avec Cassel, sacré "Village préféré des Français" en 2018 De son côté, Oxelaëre peut en tout cas compter sur son artisanat : c'est dans sa Ferme des Templiers (une ancienne caserne de l'ordre du même nom) qu'est fabriqué le " Boulet de Cassel ", un proche cousin de la mimolette fermière fait à partir de lait de vaches rouges flamandes. La couleur orangée de sa pâte lui vient d'une fleur, le roucou.Même s'il existe depuis 1991, il doit son nom à une légende locale, selon le site spécialisé SoCheese : au cours d'un siège, les habitants de Cassel auraient été sauvés de la famine par les habitants des villages alentours, et notamment d'Oxelaëre qui leur avaient expédié des fromages par-dessus les murailles en les propulsant par des canons. Un autre fromage, la tomme de Reuze, est produite dans le village.Le village est aussi connu pour son jus de pomme, triplement médaillé au Concours général agricole . Le "Coteaux de Cassel", la "Cueillette tardive" et le "Val de Cassel", pressés à la Pommeraie d'Oxelaëre, ont été décorés.Le lieu le plus emblématique du village est, comme souvent en milieu rural, son église. Celle-ci, érigée au Moyen-âge, est dédiée à Saint-Martin. L'édifice avait été en partie détruit pendant la "Révolte des Gueux" néerlandaise (des troubles protestants au XVIsiècle).L'église Saint-Martin est flanquée de deux médaillons, représentant le roi David ainsi que Sainte-Cécile, patronne des musiciens.Un cimetière jouxte le lieu saint, entouré de tilleuls comme le veut la tradition dans les Flandres.Quant à l'intérieur de l'église, on y trouve des retables, lambris et buffet d'orgues, installés entre la première moitié du XVIIIet la fin du XIXsiècle.Le presbytère a été depuis transformé en gite touristique, comme c'est le cas de nombreuses demeures qui font partie du patrimoine d'Oxelaëre.Une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie a été construite après la Seconde Guerre mondiale, sur la place du village.Autre détail à ne pas rater dans le village : son chariot fleuri, posé devant la mairie sur la place de la commune. Il s'agissait autrefois du chariot de livraison des fûts de bière, qui a été ainsi mis en valeur.Il existe, sur le flanc sud du Mont Cassel, un chemin de randonnée qui longe l'ancienne voie romaine menant de Cassel à Mardyck, et qui traverse Oxelaëre. Ce circuit de 5,5 km se fait en près de deux heures et est accessible à tous.Il présente, cela dit, un certain dénivelé à la fin de la boucle. Le départ se fait sur la Grand place de Cassel. Le chemin est balisé en rose.