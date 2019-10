Pourquoi Rieulay est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Le village de Rieulay / © FREDERIK GILTAY



C'est où Rieulay ?

En plein cœur du Parc Naturel Scarpe Escaut, bienvenue à Rieulay ! Dans sa rue principale s'élèvent une église et un pigeonnier du XVIIIe siècle. Un terril surplombe le village, ouvert en 1904, il a été transformé depuis en réserve ornithologique. À vos jumelles !

Entre Douai et Valenciennes, Rieulay est une petite commune du Nord. Depuis Lille, comptez 30 minutes en voiture sur l'A23.



Ce qu'il faut savoir sur Rieulay

Ce petit bourg de 1360 habitants est situé dans le Parc Naturel Scarpe Escaut. Traversé par le ruisseau la "Grande Traitoire", affluent de la Scarpe, le village a fusionné avec celui de Marchiennes en 1946. Le lieu est charmant. Il est entouré de verdure, de marais et même d'un terril, le 144.

En 1904, la première fosse de Delessale voit le jour sur le territoire de Rieulay. Au fil des ans, la production intensive de la mine pose le problème des déchets issus du charbon. Suite à la fermeture de l'exploitation, les 140 hectares alentours ont été transformés dans les années 1980 pour créer le parc des Argales avec un étang creusé et des berges plantées juste à côté du village.



La chapelle du marais et l'étang du site des Argales / © FREDERIK GILTAY



Les incontournables de Rieulay

L'intérieur de l'église Saint-Amand de Rieulay / © FREDERIK GILTAY

Détails de l'église Saint-Amand de Rieulay / © FREDERIK GILTAY

Le village comporte peu de monuments remarquables mais se perdre dans les ruelles de Rieulay, c'est flâner dans la verdure et espérer croiser des oiseaux migrateurs.Au centre de la commune, découvrez l'église Saint-Amand, également nommée Notre-Dame-des-Orages. Le lieu saint a été érigé entre 1872 et 1875 par la volonté et la « débrouillardise » de l'Abbé Bécart qui, à l'époque, avait reçu des aumônes de toute la région pour la construire.



À quelques pas de l'église, le pigeonnier. Construit au début du XVIIIe siècle sur les ruines d'un immense donjon détruit. Le pigeonnier est une tour carrée, en briques et en pierres calcaires, surmontée d'une tourelle octogonale couverte d'ardoises.



Le pigeonnier de Rieulay / © FREDERIK GILTAY

Le pigeonnier de Rieulay / © FREDERIK GILTAY



Une curiosité à ne pas manquer à Rieulay

Le terril de Rieulay / © FREDERIK GILTAY

Le site des Argales de Rieulay / © FREDERIK GILTAY

Canards, gallinules-poules d'eau, foulques macroule et grèbes huppés ... le site des Argales est devenu un refuge pour de nombreux oiseaux. / © FREDERIK GILTAY

Un foulque macroule sur le site des Argales / © FREDERIK GILTAY

La maison du terril, écomusée de Rieulay / © FREDERIK GILTAY

Une balade à faire à Rieulay

Les promenades autour de Rieulay / © FREDERIK GILTAY

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais

Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d’intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l’environnement…

Si vous pensez que votre village mériterait d’être dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com.

Acheté et transformé par la Compagnie des mines d'Aniche pour servir de logement au garde des houillères nationales jusqu'en 1969. Il devient la propriété du Parc Naturel Régional de Scarpe/Escaut et est transformé par la suite en gîte rural géré par la commune. Un endroit rare et élégant, le pigeonnier de Rieulay est un édifice inscrit aux bâtiments de France.Au pied du terril 144 de Rieulay : un étang, des oiseaux, des libellules. Une plage, un bois de bouleaux et des balades. Après des dizaines d'années d'exploitation minière, voici un espace protégé, celui du site d'Argales.Le site des Argales était le plus grand terril du bassin minier Nord-Pas-de-Calais, avec 140 hectares d'emprise au sol. Ce grand terril plat a été installé sur des prairies et tourbières de la vallée de la Scarpe.Aujourd'hui, la ré-exploitation du site, qui a consisté à récupérer les morceaux de charbon déposés sur le terril en même temps que les roches stériles, a entraîné de profonds remaniements. Le terril, par son poids impressionnant, s'est enfoncé dans le sol. Un étang y a été creusé et a façonné de nouveaux paysages.Côté faune, sortez vos jumelles dans cette réserve ornithologique pour observer les gallinules-poules d'eau, les foulques macroule et les grèbes huppés profitent des îlots centraux pour se mettre à l'abri de certains prédateurs.Côté flore, vous pourrez observer sur les parties basses du site et à proximité de l'eau, le jonc fleuri, la samole de valerand, le cinéraire des marais, la massette à feuilles étroites et la petite douve nous montrent tout le potentiel des sites miniers.Le site offre une plage, une base de loisir, une maison du terril qui accueillent les nageurs ou promeneurs. La " Maison du Terril ", écomusée qui vous propose de découvrir l’histoire du charbon et de la géologie et organise des animations sur le terril 144, et une chèvrerie " Les Chevrettes du Terril ".De nombreuses promenades sont au départ de Rieulay ou du site des Argales. Faire le tour du terril ou découvrir la chapelle du Marais, tout est fait pour réjouir le randonneur.