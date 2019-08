Pourquoi Terdeghem est-il un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Les ruelles du village de Terdeghem / © Frédérik Giltay

Petite pause au village de Terdeghem ? / © Frédérik Giltay



C'est où ?

En plein cœur des Flandres, bienvenue à Terdeghem ! Voilà un village de 580 âmes. Des volets colorés, des tuiles vernissées, des rues traditionnelles, deux moulins, une église et des fleurs partout.Terdeghem, un endroit où il fait bon vivre.

Entre les contreforts du Mont des Récollets de Steenvoorde, à mi-chemin de Cassel et d'Hazebrouck, Terdeghem se situe à 50 kilomètres de Lille et à 40 de Dunkerque.



Pour y arriver, prenez l'autoroute A25 direction Steenvoorde puis parcourez les 4 kilomètres vallonnés qui vous conduiront jusqu'au village.





Ce qu'il faut savoir

La plaine de Terdeghem / © Frédérik Giltay

Les incontournables

Les maisons flamandes de Terdeghem / © Frédérik Giltay

Les tuiles vernissées des maisons flamandes de Terdeghem / © Frédérik Giltay

L'église Saint-Martin du village de Terdeghem / © Frédérik Giltay

L'église Saint-Martin du village de Terdeghem / © Frédérik Giltay

L'intérieur de l'église Saint-Martin / © Frédérik Giltay

La chapelle au retable, dédiée à Notre-Dame-de-la-Consolation / © Frédérik Giltay

Le moulin de Roome / © Frédérik Giltay



Une curiosité à ne pas manquer

Le moulin "Le Steenmeulen" / © Joseph Markey

Visite de la maison du meunier / © Copie d'écran du site internet du musée du Steenmeulen

Une balade à faire autour du village

Les petites rues de Terdeghem / © Frédérik Giltay

La vue sur les Flandres depuis Terdeghem / © Frédérik Giltay

L'estaminet "Het Kerk Hoek" de Terdeghem / © Frédérik Giltay

L'église Saint-Martin de Terdeghem / © Frédérik Giltay



Le mot d’un habitant



La carte des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d’intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l’environnement… Si vous pensez que votre village mériterait d’être dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com

Retour en arrière dans les Flandres du Ve siècle. L'occupation romaine d'alors est remplacée par celle des Francs Saliens et Ripuaires. Il semblerait qu'un de leur chef nommé "Terdo" ou peut-être "Terdi" pose ses troupes sur une plaine. Celle de l'actuelle Terdeghem.Le nom du village viendrait donc de cette histoire, du langage des Francs avec le mot "hem" qui veut dire maison ou demeure, et par extension qui désigne, ici, un groupe de "demeures rassemblées".Rajoutons à "hem", le "g" qui serait l'abréviation du vocable "ing" qui signifie groupement. Terdeghem pourrait donc ainsi signifier "Le groupement de la tribu de Terdo".Terdeghem, labellisé " Village patrimoine " en 2013 et élu 5e " Village préféré des Français " en 2015, est à visiter en famille. Il suffit de fureter ou de lever les yeux pour apercevoir de petits trésors.Autour de la place Saint-Martin, découvrez les maisons traditionnelles aux toitures de "pannes", entendez "tuiles vernissées".Ces constructions deviennent de véritables témoins du patrimoine flamand. Faites de briques rouges, bois et torchis,les façades proposent des jeux de reliefs entre les briques colorées, les volets peints et les fers d'ancrage.Face à ces habitations, l'église de Saint-Martin construite entre le XIe et XVIIIe siècle.De l'église primitive au clocher roman, il ne reste que la tour monumentale et des maçonneries en grès ferrugineux. Au XVIIe siècle, elle est dotée de deux vaisseaux collatéraux et a ainsi l'allure d'une "hallerkerke", une église-halle.L'intérieur de l'église propose un chemin de croix en stuc, créé à l'origine pour la cathédrale Sainte-Gudule de Bruxelles.Dans l'enclos de l'église ou le "kerkhof", une chapelle au retable s'offre aux visiteurs. Elle est dédiée à Notre-Dame-de-la-Consolation et présente une statue polychrome de Notre-Dame portant son enfant.Au bout du village, à proximité de la voie romaine partant de Cassel, le Moulin de la Roome est toujours en activité. Il fait partie des 13 moulins sur pivot du Nord qui accueillent les visiteurs pour des démonstrations.Autre moulin à visiter, Le Steenmeulen , un "moulin de pierre".Le moulin originel, en bois à pivot a été détruit en 1864 suite à la violence des vents. Il est alors remplacé par un moulin-tour en brique de trois étages, baptisé "moulin Saint-Arnould", en référence au patron des brasseurs. Il servait à la production d'huile et en moud toujours ainsi que de la farine.En plus de la visite du moulin, un musée et une maison du meunier sont à découvrir pour revivre la vie d'alors.Le musée rural flamand propose un voyage dans les Flandres du début du XXe siècle avec une découverte des anciens métiers et d'intérieurs typiques. La maison du meunier a été reconstituée dans le foyer familial qui a vu grandir le propriétaire du site du Steunmeulen, Joseph Markey dit Jeff le meunier.Le circuit pédestre autour de Terdeghem vous fera découvrir le village et ses trésors.Au loin, on aperçoit une vue panoramique sur la Flandre alentour.Sur un parcours de 3,7 kilomètres, vous longerez l'église Saint-Martin, la chapelle au retable et l'habitat local, pour aller jusqu'au moulin de la Roome. Retour par la Tarte Straete et pause méritée pour découvrir les jeux traditionnels flamands dans l'estaminet du village Het Kerk Hoek " Les moulins, ici, sont complémentaires, voires cousins" raconte Jeff le meunier. L'homme a 78 ans au compteur et vient d'une famille de meuniers. Il en est la quatrième génération. "Je suis né ici au pays des Moulins. La première chose que j'ai vu quand je suis né, c'est un moulin. Quand vous vous mettez au pied du Le Steenmeulen , c'est magnifique. On voit à l'horizon, les trois autres moulins en ligne. Il y a le moulin de la Roome et les deux de Steenvoorde."