Pourquoi Wallers-en-Fagne est-il l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?



C'est où, Wallers-en-Fagne ?

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Ce qu'il faut savoir sur Wallers-en-Fagne

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Carrière de Wallers en Fagnes (CCM)

La Pierre Bleue de Demain

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Les incontournables de Wallers-en-Fagne

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Une curiosité à ne pas manquer à Wallers-en-Fagne

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© WIKIMEDIA COMMONS

Une balade à faire autour de Wallers-en-Fagne

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d’intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l’environnement… Si vous pensez que votre village mériterait d’être dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com.

Une forêt, une rivière (l'Helpe majeure), des étangs et des collines boisées... C'est dans ce paysage idyllique que l'on trouve Wallers-en-Fagne, anciennement Wallers-Trélon, et ses pittoresques maisons en pierre bleue.Wallers-en-Fagne se trouve près d'Avesnes-sur-Helpe (Nord), à deux pas de la frontière belge et de l'Aisne. La commune est traversée par les départementales D83 et D951.La gare la plus proche se trouve à Fourmies, à une douzaine de kilomètres, et dessert les lignes Lille-Hirson et Maubeuge-Fourmies.La commune de Wallers a pris forme vers le XIIIsiècle (son nom est la contraction des mots celtes Wal, forteresse, et Ers, ruisseau), même si une présence gauloise et la construction d'un monastère sont attestées bien plus tôt.Ses habitants se mettent rapidement à exploiter les ressources naturelles à leur disposition : le bois des forêts alentours, et surtout le calcaire bleu issu de la Calestienne belge, devenu indissociable de l'architecture du village.Ces roches sont toujours exploitées puisqu'une nouvelle carrière de pierre bleue a été ouverte sur le flanc d'un colline, en 1973.Par ailleurs, la scierie utilisée pour découper les blocs de marbre existe toujours.Pour rendre hommage à ce patrimoine, un centre artisanal de la pierre bleue a été installé dans une ancienne grande du XVIIIsièclle, et un symposium européen se tient tous les deux ans dans le village.Aujourd'hui, la commune compte un peu moins de 300 habitants. Elle a été renommée en 2008 Wallers-Trélon en référence à la commune voisine de Trélon, pour éviter la confusion avec Wallers-Arenberg, près de Valenciennes.L'église du village, consacrée à Saint-Hilaire, a été bâtie en 1688, ou du moins c'est ce qu'indique l'inscription qui orne son porche. La maçonnerie, dans la partie supérieure du clocher, paraît plus ancienne. Sans surprise, et pour faire honneur à l'architecture locale, elle a été construite en pierre bleue.À l'intérieur – inaccessible – la nef est marquée par une harmonie entre style roman et éléments gothiques. On y a longtemps vénéré des reliques d'Hilaires de Poitiers, auquel est associé le lieu de culte, et qui avaient été données au village par la vicomtesse de Limoges.On l'appelle la Chapelle aux tilleuls, mais il n'y a guère plus de tilleuls aux alentours. Le bâtiment érigé en 1613 en brique rouge et en pierre bleue.Des huit tilleuls qui entouraient autrefois la chapelle, il en restait jusqu'à récemment trois... qui ont finalement été abattus. Dommage, car ils procuraient des fleurs pour les tisanes et du nectar pour les abeilles des ruches proches. Un seul a été replanté.Cela n'empêche pas cette chapelle de figurer parmi les lieux emblématiques du village. Wallers-en-Fagne compte plusieurs autres chapelles et oratoires, comme celui-ci dédié à Saint-Jean-Baptiste dans une prairie du lieu-dit "La Palette".Ou cet autre oratoire consacré à Notre-Dame de Walcourt.Le moulin de Wallers-en-Fagne fait également partie de son patrimoine, que la petite commune de l'Avesnois tente de protéger, préserver et surtout restaurer.À l'origine un moulin à farine, bâti a priori au XVIsiècle, le bâtiment accueille désormais... les services administratifs de la carrière de pierre bleue.Cela qui n'a pas empêché la commune d'investir 90 000 euros pour remettre en état son système hydraulique, pour qu'il puisse à terme produire de l'électricité.Plusieurs randonnées sont possibles autour de la commune, répertoriées sur son site . La plus proche de la commune se nomme, sans surprise, sentier de la pierre bleue.Le parcours fait près de 4 km et se finit en près d'une heure et demie, balisée par des bornes. D'autres randonnées, plus ou moins longues, sont possibles aux alentours, notamment le sentier des Monts de Baives et d'autres en Belgique.