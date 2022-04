Présidentielle 2022 : tout ce qu'il faut savoir sur l'ouverture des bureaux de vote dans les Hauts-de-France pour ce premier tour

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022 se déroule ce dimanche 10 avril. Dans les Hauts-de-France, plus de 4,2 millions d'électeurs sont appelés à aller voter pour désigner le prochain président de la République.

Dimanche 10 avril 2022, 46,7 millions d'électeurs sont appelés à aller voter partout en France lors du premier tour de l'élection présidentielle. Dans les Hauts-de-France, ils sont un peu plus de 4,2 millions d'inscrits sur les listes électorales.

3 candidats votent dans la région

Parmi eux, trois candidats à l'élection présidentielle votent dans la région. Emmanuel Macron (LREM) vote, comme à son habitude, au Touquet, ville où il résidait depuis 2001 avant de s’installer à l’Elysée en 2017. Marie Le Pen (RN) vote également dans le Pas-de-Calais, plus précisément dans son fief d’Hénin-Beaumont. Fabien Roussel (PCF) vote à Saint-Amand-les-Eaux, dans le département du Nord où il est conseiller municipal. Originaire de l'Aisne, Yannick Jadot (EELV) vote quant à lui à Paris.

Lors des élections départementales Emmanuel Macron a voté avec son épouse au Touquet (Pas-de-Calais), dimanche 27 juin 2021 à la mi-journée. • © FTV

Les bureaux de vote ouverts de 8h à 19h

Il est possible de se rendre aux urnes dès 8h pour ce qui concerne la France métropolitaine. L'heure est la même pour l'ensemble des communes. En revanche, l'heure de fermeture peut varier selon la taille des villes. Si plusieurs arrêtés ont été pris dans les grandes métropoles pour octroyer une heure de plus aux électeurs et fermer les bureaux de vote à 20 heures, ce n’est pas le cas à Lille ou Amiens. Comme partout ailleurs dans la région, les bureaux de vote ferment donc à 19 heures.

Par ailleurs, les bureaux de vote pourront ouvrir à condition qu'il y ait un nombre suffisant d'assesseurs. La veille du scrutin, cette inquiétude demeurait toujours. "Malheureusement le Covid est toujours là et donc des assesseurs vont sûrement appeler pour dire qu'ils ne pourront pas venir, confie Christelle Frazier, responsable du service élections de la mairie d'Amiens. Il va donc falloir retrouver rapidement des bénévoles. Mais on va trouver, on n'a pas le choix !"

Quelles règles sanitaires à respecter ?

Avec un taux d’incidence de 1509 cas positifs pour 100 000 habitants selon les dernières données de Santé Publique France datées du 5 avril, les contaminations au Covid-19 se poursuivent dans les Hauts-de-France comme partout ailleurs sur le territoire national.

Bien que la décrue semble amorcée depuis quelques jours, la crainte d’une contamination au Covid dans un bureau de vote pourrait freiner certains électeurs à se déplacer. Mais un protocole sanitaire a été édicté pour éviter les risques.

Le port du masque n'est pas obligatoire pour l'élection présidentielle 2022 mais fortement recommandé. • © Frederik Giltay / FTV

Même si le port du masque n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé. Un geste citoyen pour protéger les assesseurs souvent âgés. Le ministère de l’intérieur a par ailleurs indiqué que des masques chirurgicaux seront mis à la disposition des électeurs, tout comme du gel hydro alcoolique. "On a effectivement une dotation Covid de l'État pour chaque bureau de vote avec des masques FFP2 pour les personnes fragiles, des masques chirurgicaux, du gel et des autotests. La commune fournit également du désinfectant en spray et des gants si besoin", détaille Christelle Frazier à la mairie d'Amiens.

Pour les personnes fragiles, il sera également possible de demander un accès prioritaire depuis l’extérieur du bureau de vote afin d’éviter de croiser de potentielles personnes contaminées parmi le flux d’électeurs.

La carte électorale est-elle obligatoire pour voter ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, si vous oubliez votre carte électorale, vous pourrez quand même voter car celle-ci n'est pas obligatoire. Il est cependant recommandé de la présenter au moment du vote.

Il vous sera demandé a minima de présenter une pièce d'identité dont les formats peuvent varier (carte d'identité, passeport, permis...).

En 2022, la carte électorale présente désormais un QR code qui renvoie sur un site du ministère de l'Intérieur. • © MICHAEL DESPREZ / MAXPPP

Nouveauté de cette année, vous avez dû le remarquer en recevant votre carte électorale, celle-ci possède un QR code. En le scannant, vous accédez directement à l'ensemble des démarches utiles sur le site dédié aux élections du ministère de l'Intérieur comme : vérifier votre situation électorale, trouver votre bureau de vote, effectuer une demande de procuration etc...