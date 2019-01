Prime d'activité, prix des péages, hausse du tarif de certains aliments... Ce qui change au 1er février 2019

Hausse du prix des péages, baisse pour les usagers réguliers

Augmentation du prix de certains produits alimentaires

le pot de Nutella (de 4,05 € à 4,39 € : +8,4 % )

) le Coca-Cola (de 1,39 € à 1,46 € : +5 % )

) le camembert Président (de 1,39 € à 1,51 € : +8,6 % )

) le Ricard (de 18,75 € à 20,61 € : +9,9 %)

Retrouvez notre reportage pour comprendre l'augmentation du prix de plusieurs centaines d'aliments

Baisse des tarifs du gaz… jusqu’en juin

Augmentation de la prime d’activité

La ministre des Transports Elisabeth Borne l’avait annoncé mi-janvier. Les sociétés d’autoroutes font un geste pour les usagers réguliers :Exemple : 10 allers/retours entre Saint-Omer et Noeux-les-Mines (A26) qui coûtaient 74 €/mois en 2018 coûteront désormais 51,80 € pour un usager régulier.En parallèle, comme chaque année, la hausse des tarifs autoroutiers devrait déboucher sur une"Il y aura 4% des produits qui vont augmenter beaucoup. Je le regrette, j’aurais voulu que ce soit différemment" a déclaré ce matin sur France Info le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume. Soit environ "800 produits sur 20 000" dans un hypermarché.Concrètement, le gouvernement veut, via la loi EGalim, obliger les distributeurs à vendre ces produits à des prix supérieurs de 10% au prix d’achat, pour mieux rémunérer les producteurs issus de différentes filières agricoles.Parmi les produits phares concernés, on peut noter le Nutella, le Coca-Cola, les céréales Chocapic Nestlé... Voici quelques exemples d’augmentation :Leen février. Le ministère de la Transition Ecologique a obtenu d’Engie "la suspension pour ces cinq mois, de la formule d’évolution des tarifs réglementés." D’autres diminutions sont programmées jusqu’au mois de juin.C’était une promesse d’Emmanuel Macron dans son allocution télévisée du 10 décembre, en réponse à la gronde des gilets jaunes. La. Sont concernés les travailleurs qui touchent entre 0,5 et 1,5 fois le SMIC. Son montant maximum s’élève à 160,79€ par mois. 5 millions de foyers sont éligibles. La prime sera versée à partir du 5 février.