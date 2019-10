Aperçu la dernière fois à Bauvin

Un appel à témoins a été lancé ce mercredi 23 octobre par la gendarmerie d'Annoeullin à la suite de la disparition inquiétante d'un jeune homme de 16 ans, Lenny Hemissi.Elle a été signalée la veille à Provin.Il a les cheveux bruns, les yeux marron. Il mesure 1m77 et est de corpulence fine. Il serait vêtu d'une veste de couleur verte, d'un jean et de baskets Oasics noires.Il a été vu la dernière fois à Bauvin en compagnie d'un jeune homme blond et d'une jeune fille.Toute personne disposant d'informations est priée de contacter la gendarmerie d'Annoeullin au 17 ou au 03.20.85.56.76