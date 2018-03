Qui est Valentine Jossin, la nouvelle Miss Flandre 2018 ?

Marchera-t-elle dans les pas d'Iris Mittenaere ? "Elle est brune et je suis blonde mais j'espère lui ressembler !", avance la jeune femme sacrée Miss Flandre samedi soir à Merville.



"C'est un rêve de petite fille, depuis toute petite je n'ai jamais raté une élection Miss France. Et là, poussée par ma famille je me suis lancée", explique la jeune femme qui a grandi à Linselles



Un "effet Iris Mittenaere" en Flandre



Cette "petite dernière", qui a dix ans d'écart avec son frère et sa soeur, avoue avoir été "un peu stressée" avant l'élection, mais "finalement ça a été plus de peur que de mal". "Le show était magnifique et féerique. Il y avait une bonne entente entre les candidates et l'ambiance était super aussi". Et pour cause : la salle affichait complet, avec 400 personnes présentes.







Un engouement qui serait lié, selon le représentant du comité régional Miss France Dominique Vilain-Allard, à un "effet Iris". "En Flandre, Iris est un exemple. Les gens m'en parlent, on la voit tellement partout qu'elle fait la promotion du territoire, les gens sont fiers d'être flamands grâce à elle !", explique-t-il.



Sa cause, la lutte contre les violences faites aux femmes

Une admiration que partage Valentine Jossin. "Iris est un beau modèle d'ambassadrice, elle est belle, naturelle. Surtout qu'on le même début de parcours !" À elle maintenant de marcher dans ses pas, en passant la prochaine étape :Mais pour l'instant, cettea encore du mal à réaliser. "Quand j'ai entendu mon prénom je n'y croyais pas trop, d'ailleurs j'ai encore du mal ! J'avais le coeur qui battait à toute vitesse".Pendant son règne, la jeune femme veut faire de la. L'ensemble des candidates a d'ailleurs porté un message fort hier, en brandissant sur la scène des pancartes avec le message suivant :. Un engagement que le comité régional soutient depuis déjà plusieurs années. "Sur une salle de 600 personnes, il y a au moins deux ou trois qui sont concernées. Si ça peut les aider, c'est déjà ça", souligne Dominique Vilain-Allard.Mais pour l'instant, la nouvelle miss doit êtreavant d'effectuer ce dimanche midi sapour un déjeuner dans un estaminet flamand avec Joël Duyck, le maire de Merville, où s'est tenue la cérémonie. "J'ai hâte de la suite !", conclut la jeune femme.