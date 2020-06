Qui sont les très riches dans les Hauts-de-France ? Où vivent-ils ?

En 2017 dans les Hauts-de-France, 14 400 ménages appartiennent aux 1% les plus riches de France. Ils gagnent, avant toute imposition directe, plus de 108 672€ par an.



Moins de ménages riches dans la région qu’ailleurs en France

Il y a moins de très hauts revenus dans les Hauts-de-France que dans les autres régions. Si en 43% des ménages français à très hauts revenus résident en Île-de-France, seulement 5,4% d'entre eux habitent les Hauts-de-France, qui restent la deuxième région la plus pauvre de France. En 2018, 18,3 % des habitants de la région vivaient sous le seuil de pauvreté, soit 1020€ par mois pour une personne seule. C'est le taux le plus élevé de France métropolitaine (14,7 %) après la Corse (20,3 %).





En #France, en 2017, 43 % des personnes appartenant à un ménage à très haut #revenu, c'est-à-dire les 1 % les plus aisées, résident en Île-de-France >> https://t.co/iuMlQB6tZU pic.twitter.com/Ot4tVBYz8i — Insee (@InseeFr) May 12, 2020

Où résident ces ménages à hauts revenus, dans les Hauts-de-France ?

Près de la moitié des ménages à très hauts revenus de la région vivent dans le département du Nord. Ils sont concentrés près de grandes communes de la région. Les principales poches de richesse des Hauts-de-France se situent dans les territoires englobant Lille, Boulogne-sur-Mer, Arras, Amiens, Compiègnes et Senlis.



© IGN- Insee

Des couples sans enfants et des ménages âgés

Ces ménages sont composés de personnes majoritairement âgées. Dans 80% des cas, la personne de référence a 50 ans ou plus.

Dans leur composition, il s’agit le plus souvent d’un couple sans enfant. En effet, seulement 31% d’entre eux sont des couples avec enfant.



© Insee



Dans la région, un tiers des revenus de ces ménages sont liés à leur patrimoine, contre un quart en France.