Raimbeaucourt : ils créent une cagnotte en ligne pour adapter les cuisines à leur handicap et devenir autonomes

Ils créent une cagnotte en ligne pour adapter les cuisines à leur handicap et devenir autonomes

Jean-François Piquet, Résident du Centre Hélène-Borel ; Mickaël Befumo, Résident du Centre Hélène-Borel ; Marion Fin, Educatrice spécialisée au Centre Helène-Borel - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Anaïs Hanquet et Jean-Pascal Crinon. Montage de Fanny Duhem.

Des nouvelles cuisines pour plus d'autonomie 20% de l'objectif atteint : merci ! Grâce à votre générosité et votre mobilisation, nous venons de passer la barre des 20% pour le financement des nouvelles cuisines de résidents et nous vous en remercions. En attendant de pouvoir cuisiner chez eux en autonomie, ils continuent de se préparer grâce aux ateliers cuisine.

NOUVELLE CUISINE POUR PLUS D'AUTONOMIE

Jean-François est venu vivre dans un studio pour gagner son autonomie... et se retrouve à devoir demander de l'aide pour cuisiner ou faire la vaisselle."Vous voyez ? Arrivé là, je peux pas atteindre la plaque du fond" montre-t-il, à l'étroit dans une cuisine qui n'a pas été conçue pour les personnes en situation de handicap. Et d'ajouter : "Dans le Centre Hélène-Borel de Raimbeaucourt (Nord) quatre autres studios sont dans la même situation. "Quand c'est pas très bien adapté, nous on est obligés de demander à des personnes de faire à notre place" avance Mickaël Belumo.Mais les travaux coûtent cher. Pour pouvoir les financer, les résidents du centre ont lancé une cagnotte en ligne sur "Les Petites Pierres" , où elle a déjà récolté"Je pense que quand on l'a pas vécu ou quand on n'a pas rencontré des gens qui avaient des difficultés avec ça," souligne Marion Fin, éducatrice spécialisée au sein du centre. "C’est normal, mais c’est important aussi de le faire voir à tout le monde."La cagnotte est ouverte