Régionales : le PCF approuve le rassemblement à gauche dans les Hauts-de-France

Fabien Roussel et la sénatrice communiste Cathy Apourceau seront les "les chefs de file régionaux du PCF dans cette élection"

Le parti communiste a répondu à la main tendue d'Ugo Bernalicis.les représentants des sections et des conseils départementaux du PCF dans les Hauts-de-France ont approuvé samedi laFabien Roussel a été clair : "Pour gagner, il va falloir rassembler largement, très largement, bien au-delà de nos propres rangs, aller convaincre des gens qui n'ont plus envie d'aller voter, qui sont dégoûtés de la politique", a lancé le secrétaire national du parti et député du Nord.Un appel qui fait écho au souhait des adhérents du PCF des Hauts-de-France. Les militants réunis samedi ont adopté à main levée, à l'unanimité moins deux abstentions,et ont également approuvé le fait que Fabien Roussel et la sénatrice communiste Cathy Apourceau soient "les chefs de file régionaux du PCF dans cette élection".Ce qui ne veut pas dire que les deux élus seront forcément têtes de liste. "C'est une première que nous désignions deux chefs de file, pour envoyer un signal aux autres forces politiques de gauche et écologistes que nous voulons être très ouverts dans la construction de ce rassemblement, sur les têtes de listes comme sur le contenu", explique Fabien Roussel.Début septembre, des responsables du PS, d'EELV et du PCF avaient appelé dans une tribune à Libération à un rassemblement de la gauche dans les Hauts-de-France aux élections régionales. Fabien Roussel, le patron des sénateurs socialistes Patrick Kanner et l'eurodéputée EELV Karima Delli avaient signé cette tribune, au contraire d'Ugo Bernalicis.