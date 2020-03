Renato Sanches arrive à maturité au LOSC

De l'aile à l'axe

LOSC : Christophe Galtier loue les qualités de Renato Sanches

Images de Sergio Rosenstrauch

"Une réflexion sur le jeu"

Rayonnant au côté de Benjamin André, autre recrue estivale mais dont l'intégration a été plus rapide, le Portugais a retrouvé ses repères depuis quelques semaines. Pénalisé par son manque de rythme après trois années passées majoritairement sur le banc au Bayern Munich, le champion d'Europe 2016 avait également connu des problèmes physiques en début de saison.Une situation qui, conjuguée aux bonnes performances de Boubakary Soumaré, avait retardé son envol. D'autant que son concurrent, jeune talent dont la vente programmée cet été devrait faire beaucoup de bien aux finances lilloises, possède le même profil "box-to-box".Adepte du 4-2-3-1, qu'il a depuis fait évoluer en 4-4-2, l'entraîneur Christophe Galtier privilégie les systèmes avec deux milieux axiaux. Derrière le duo titulaire dans la hiérarchie, Renato Sanches a donc dû prendre son mal en patience, jusqu'à avoir sa chance... à droite.Lancé à ce poste d'ailier à Lyon début décembre, après un essai infructueux en Ligue des champions à Amsterdam, le joueur de 22 ans y a enchaîné sept titularisations, dont une à gauche face à Dijon. Une "délocalisation" stoppée le 4 février contre Rennes.Soumaré en bisbilles avec le club et un peu moins performant, le Portugais avait retrouvé l'axe, avec succès. "Même si milieu défensif est mon poste préféré, je suis toujours heureux d'être sur le terrain pour jouer, que ce soit au milieu ou sur un côté. Le principal est d'être là pour aider l'équipe à faire de bons résultats", avait-il dit après la rencontre.Depuis, la série victorieuse n'a été stoppée que par Marseille. Une rencontre où son binôme était le jeune Jean Onana, jamais apparu avec Lille auparavant. Sanches, qui faisait valoir une bonne qualité dans le un-contre-un en tant qu'ailier, améliorant par exemple le record de la saison en Ligue 1 avec dix dribbles réussis contre Montpellier, peut exprimer toute sa panoplie au milieu. A commencer par sa vision du jeu et ses projections, qui en ont fait un joueur courtisé partout en Europe avant même son vingtième anniversaire."Tout le monde connaissait son poste mais il est arrivé en étant très loin de sa forme optimale parce qu'il avait très peu joué. Il a été très utile à l'équipe en étant sur le côté droit quand on avait besoin d'un joueur dans ce registre", a jugé son entraîneur Christophe Galtier samedi face à la presse."Cela lui a permis d'affiner son état physique avant de le remettre à un poste qui est plus le sien. Même s'il était habitué à jouer dans des milieux à trois, il a vite assimilé mes principes", a ajouté le technicien.Buteur face à Toulouse la semaine dernière, sa troisième réalisation de la saison, le champion d'Europe 2016 ajoute quelques statistiques à son travail de l'ombre dans l'entrejeu. Mais ce qui plaît aussi à son entraîneur, c'est son attitude pendant la semaine. "Il arrive tous les matins avec la banane, il aime le foot et s'entraîner. En plus de ses qualités techniques et physiques, il a une réflexion sur le jeu : comment et à quel endroit récupérer le ballon, comment se projeter... C'est un international qui aime son métier et qui le fait très bien."