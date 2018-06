Rencontre avec l'avocat de Dino Scala, quatre mois après l'arrestation du "violeur de la Sambre"

Il a avoué une quarantaine de viols

Deux "Monsieur Scala"

Le 26 février dernier,, mécanicien-monteur, est arrêté près de chez lui à, vers 6h du matin. Dans sa voiture, les policiers trouvent, pour attacher ses victimes.Dino Scala est le "". Devant la juge d'instruction, il le reconnait. "Je m'attendait à me faire arrêter, et", explique-t-il."Il estil est capable de dire que ce qui lui est reproché aujourd'hui c'est très grave et", précise son avocat, Maître Jean-Benoît Moreau. "C'est quelqu'un quide l'enjeu etDepuis, des centaines d'enquêteurs l'ont cherché, en vain. L'homme a été, lors de sa dernière agression commise en Belgique, au début du mois de février.L'ancien entraîneur de foot est; il en a avoué spontanément. Dino Scala agissait souvent en hiver, au tout petit matin.Une de ses victimes présuméesqu'elle a vécu. "Vsur un quart d'heure de temps, vous voyez tout dans votre tête, votre cerveau travaille trop, vous ne savez plus... Moi je me suis dit", souffle Michèle."Je ne choisissais pas,", explique encore Dino Scala au juge."Il y a", poursuit son avocat. "Il y a celui qu'on prénomme le "violeur de la Sambre", celui qui a reconnu un certain nombre d'infractions, et il y a le Monsieur Scala à côté qui est, un très bon collègue de travail, quelqu'un qui est impliqué dans le milieu associatif, et évidemmentL'homme parle de "" et ne se souvient pas de l'apparence des femmes qu'il a violées. "", a-t-il déclaré.Aujourd'huià la maison d'arrêt de Sequedin, Dino Scala attend son procès. Il écrit, il lit, il dessine... Le violeur"Après, on verra ce qu'il se passera", a-t-il dit. ce sera "son dernier combat".