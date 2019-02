Renescure : une fillette de 8 ans meurt renversée par un poids lourd, une autre blessée

Une fillette de 8 ans est morte et une autre a été blessée ce vendredi 8 février dans un accident sur la commune de Renescure (Nord), à la frontière avec le Pas-de-Calais, près de Saint-Omer.



Elle a été renversée vers 7h20 par un poids lourd, dans des circonstances encore indéterminées, sur la route d'Hazebrouck (D642), qui traverse la commune. Elle a été déclarée décédée.



Une autre petite fille, dont l'âge n'est pas connu, a été légèrement blessée et a été hospitalisée. Le conducteur du poids lourd, ainsi que les témoins, ont également été transportés à l'hôpital, très choqués.



La D642 a été coupée dans le sens Saint-Omer-Hazebrouck à la suite de l'accident. Une déviation a été mise en place, précise la cellule de vigilance routière : "en provenance de Arques, au rond point prendre la D942 puis la D943 vers Racquinghem. Avant Racquinghem reprendre la D190 et la D255 vers Ebblinghem. En provenance de Hazebrouck, à Ebblinghem prendre la D255 et D190 vers Racquighem, puis la D943 vers Arques."