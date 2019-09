REPLAY. Revoir l'émission “Affaire Conclue” tournée à Oignies et à la braderie de Lille

Un peu plus de 2 millions de téléspectateurs ont suivi mardi soir, sur France 2, le prime time de l'émission "Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre, tourné à Oignies , dans l'ex-bassin minier du Pas-de-Calais.Sophie Davant et son équipe se sont installés le temps d'une émission à la fosse 9/9 bis pour célébrer le patrimoine industriel et ouvrier francais. Des particuliers avaient la possibilité de présenter des objets aux commissaires-priseurs puis aux acheteurs installés dans la grande salle des machines de la mine. Parmi eux, trois personnalités - l'ex-tennisman Henri Leconte, l'ex-miss France Rachel Legrain-Trapani et la journaliste Tina Kieffer - sont venus vendre un objet fétiche au profit d'une association.Une autre "guest star" - Casimir - est aussi apparu dans l'émission.En deuxième partie de soirée, "Affaire Conclue" a proposé un "Duel des Brocantes" à la Braderie de Lille entre deux professionnels habitués de l'émission : Alexandra Morel et François Cases Bardina.Les deux brocanteurs ont arpenté la Braderie pour dénicher deux objets chacun, qu'ils devaient ensuite vendre aux autres marchands de l'émission dans l'optique de réaliser la plus grosse plus-value.Ces deux émissions sont disponibles en replay jusqu'au 24 septembre.