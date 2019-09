REPLAY. Revoir “Meurtres à Lille”, le téléfilm qui a cartonné en audience samedi soir sur France 3

Extrait de "Meurtres à Lille" (France 3)

C'est un nouveau succès pour les "Meurtres à...", cette série de téléfilms qui propose des enquêtes policières à travers différentes ville de France. Samedi soir, c'était Lille et sa métropole qui étaient à l'honneur ce ce nouvel opus, avec Annelise Hesme ("Tanguy", "Nina"...), Loup-Denis Elion ("Scènes de Ménages") et la chanteuse Elsa Lunghini dans les principaux rôles.4,17 millions de téléspectateurs ont suivi samedi soir ces "Meurtres à Lille", plaçant France 3 en tête des audiences nationales (22% de part de marché), devant l'émission de TF1 "Danse avec les Stars" (18%, 3.4 millions de téléspectateurs).L'enquête, qui débute par la découverte mystérieuse d'un corps dans une sculpture du musée de La Piscine à Roubaix, est à revoir en intégralité ci-dessous en replay.La série "Meurtres à..." a été lancée par France 3 en avril 2013 avec le téléfilm "Meurtres à Saint-Malo" avec Bruno Solo. La plus forte audience réalisée à ce jour est détenue par "Meurtres à Orléans" (avec Michèle Bernier), diffusé en janvier 2018 et qui avait rassemblé 5,24 millions de téléspectateurs.