Reportage sur le bar identitaire La Citadelle : le parquet de Lille ouvre une enquête préliminaire

Al Jazeera Investigations - Generation Hate Part 1

Un reportage en caméra cachée

"Un carnage" contre une mosquée

Le procureur de la République de Lille a ouvert une enquête préliminaire sur le bar identitaire "La Citadelle", auquel la chaîne qatarie Al-Jazeera a consacré un reportage diffusé dimanche. "Au regard des violences et des propos tels qu’ils apparaissent dans ce reportage,, confiée à la direction départementale de la sécurité publique du Nord, en vue de caractériser des infractions pénales susceptibles d’entraîner des poursuites au delà des mesures administratives relevant des autorités compétentes" indique le parquet dans un communiqué.À travers les images filmées par un journaliste infiltré pendant six mois, on y voit des clients du baret dont certains sont présentés comme des proches du gérant Aurélien Verhassel, tenil.Depuis, la maire de Lillea réagi, de même que le préfet du Nord. Tous les deux ont par ailleurs annoncé ce mercredi avoir saisi le procureur après la diffusion de cette enquête. Mardi déjà, la maire de Lille réclamait la fermeture du bar , dont l'ouverture en plein centre de Lille en 2016 avait fait polémique."Ce documentaire choquant et inadmissible démontre des actes d'une particulière gravité contre lesquelles notre société doit apporter une réponse judiciaire", écrivait hier l'élue socialiste."Les propos racistes tenus et les actions violentes, avérées ou planifiées, qui sont relayées ne sont pas acceptables", a affirmé le préfet du Nord, Michel Lalande, dans un communiqué. En marge d'un point presse dans l'après-midi, le préfet, qui s'est dit "", n'a pas exclu de "regarder le volet administratif" du dossier, ce qui pourrait conduire à une éventuelle fermeture administrative.Ce sujet, "", affirme notamment que des connexions existent entre Génération identitaire et le Rassemblement national présidé par Marine Le Pen.Des membres de Génération Identitaire, notamment dans les locaux du bar situé en plein coeur de Lille.Plusieurs personnes fréquentant ce bar se vantent d'agressions contre des personnes d'origine arabe et des images montrent même l'attaque d'une jeune femme qu'ils désignent comme maghrébine. On les voit aussiavant cette attaque."Le jour où je sais que j'ai une maladie incurable, je m'achète une arme et je fais un carnage", par exemple "contre une mosquée" et "je me dis que, quitte à mourir de ma maladie, autant me faire fusiller par les flics", lance aussi l'un d'entre eux."La Citadelle ne peut pas être réduite à des propos de quelques personnes qui n'ont aucune légitimité, ce sont des personnes de passage qui n'ont jamais participé à des actions de Génération Identitaire", avait réagi lundi soir Aurélien Verhassel, responsable lillois du groupuscule d'extrême droite.Ce- qui n'a pas pignon sur rue, se trouvant dans une cour - a été ouvert à l'initiative de membres de Génération identitaire et revendique. Cette "maison de l'identité" se veut également