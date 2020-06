Résultats. Municipales à Marly : Jean-Noël Verfaillie (DVD) élu, la ville passe à droite

Les résultats

Les résultats du premier tour à Marly

Jérôme Leman et sa liste "Unis pour Marly" sont arrivés en tête avec 41,77 % des voix

Jean-Noël Verfaillie, tête de liste DVD "Une nouvelle énergie pour Marly", ont récolté 39,46 % des suffrages.

En troisième position, Isabelle Jalain, tête de liste DVG, a reçu 11,59 % des voix. Elle pouvait se maintenir mais à renoncer.

Laurence Morel avec sa liste DVG est arrivée en dernière position, avec un peu plus de 7 % des voix.

Après le décès brutal en décembre 2019 de Fabien Thiémé, maire de la commune depuis 2008, les élections municipales ont deux candidats s’affronter au second tour : Jérome Leman, ancien adjoint de Fabien Thiémé et tête de la liste d'union de la gauche, et Jean-Noël Verfaillie (DVD), déjà candidat de l’opposition en 2014.Jean-Noël Verfaillie a été élu avec 53,55 % des voix, alors qu'il se présentait pour la troisième fois aux municipales de la ville. Jérôme Leman, maire par intérim, n'obtient que 46,45 % des voix et devra donc laisser le fauteuil de maire à la droite au conseilleur départemental du Nord."C'est un grand moment, s'est réjoui Jean-Noël Verfaillie, nous avons désormais un sentiment de responsabilité, une ville de 12 000 habitants à gérer, ça fait longtemps que nous travaillons pour y arriver."Les deux autres listes candidates arrivées en troisième et quatrième positions du premier tour, menée par Isabelle Jalain et Laurence Morel, se sont ralliées à Jean-Noël Verfaillie et sa liste "Une nouvelle énergie pour Marly" dans l'entre-deux tours. "Le ralliement des deux listes a pu jouer, les habitants ont entendu volonté de changement, il y en avait besoin dans la ville, de faire ensemble, on vient de vivre une période difficile", insiste le nouveau maire.Un résultat teinté d'une abstention inférieure à la moyenne nationale, mais qui reste extrêmement élevée.Sur France Info , retrouvez le détail des résultats du 1er tour des Municipales à Marly.