Roland-Garros : le Nordiste Lucas Pouille éliminé au 3e tour

Le match entre les deux joueurs avait été interrompu par la pluie vendredi soir alors que Pouille était dos au mur, mené deux manches à zéro (6-3, 7-5, 1-1) après un peu moins de deux heures de jeu.



Le Nordiste de 24 ans n'a jamais dépassé le troisième tour à Paris. Il s'était déjà arrêté à ce stade en 2017. Pouille avait perdu gros au deuxième set vendredi. Après avoir enfin réussi à breaker le grand Russe (1,98 m), il s'était mis en position d'égaliser à une manche partout, mais, à 5-3, avait perdu son service blanc.



Puis il avait cédé une nouvelle fois sa mise en jeu à 5-5, après un jeu de plus d'un quart d'heure, à la neuvième occasion de Khachanov. De retour sur le court central samedi à la mi-journée, Pouille n'est jamais parvenu à menacer son adversaire sur son engagement.





Une campagne décevante

L'élève d'Emmanuel Planque, conseillé aussi par l'Allemand Tommy Haas, était arrivé à Roland-Garros avec une seule victoire sur terre battue sur le circuit à son actif cette saison, à Rome, après une campagne très décevante, marquée par trois défaites d'entrée à Monte-Carlo, Budapest et Madrid.



Depuis ses deux premiers quarts de finale en Grand Chelem atteints coup sur coup en 2016, à Wimbledon puis à l'US Open, le n°1 français ne s'est plus hissé en huitièmes de finale qu'une seule fois, l'été dernier à New York. En janvier, il avait plié dès le premier tour à l'Open d'Australie. En huitièmes de finale, Khachanov (22 ans) défiera le N.3 mondial, l'Allemand Alexander Zverev.