Roland-Garros : le Nordiste Lucas Pouille passe aisément le premier tour

Programmé sur le court central, le Nordiste de 24 ans (16e) a réalisé un match solide pour son entrée en matière : 31 coups gagnants pour 25 fautes directes, cinq balles de break converties, trois sauvées sur quatre obtenues par son adversaire, le tout en un peu plus d'1h30.



"J'ai fait un match complet du début à la fin. J'ai été solide. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai essayé de faire des choses simples et ça m'a permis de gagner en trois sets, c'est très bien comme ça", a réagi Pouille.





Encourageant pour la suite

Encourageant alors qu'il se présentait Porte d'Auteuil en n'ayant engrangé qu'une seule victoire lors de la campagne sur terre battue, contre l'Italien Andreas Seppi à Rome, pour trois défaites d'entrée à Monte-Carlo, Budapest et Madrid.



Au deuxième tour, le n°1 français affrontera l'Allemand Peter Gojowczyk (49e) ou le Britannique Cameron Norrie (102), opposés lundi.