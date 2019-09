Roubaix : 6000 logements jugés potentiellement indignes

La lutte contre les logements insalubres à Roubaix

Vivre dans 7 m² pour 365 euros par mois, c'est le quotidien de Jean-Claude. Depuis 13 ans, l'homme habite un logement insalubre aux murs et sanitaires abîmés. "On se croirait dans une prison", déplore le locataire. Au-delà de l'aspect dégradé du logement, la trop petite superficie de son appartement peut poser des problèmes de santé mentale et d'oppression au quotidien.Si en France il est interdit à un propriétaire de proposer une location de moins de 12 m², 6000 logements ne respecteraient pas la règle à Roubaix. Les locataires sont souvent des familles dans une extrême précarité qui sont prêtes à s'installer dans un logement qu'elles savent insalubres plutôt que de se retrouver à la rue. Les temps d'attente pour intégrer les parcs de logements sociaux sont en plus très élevés."Les normes évoluent tellement vite qu'on a du mal à les suivre", se défend le bailleur de l'appartement de Jean-Claude, qui reconnaît que son logement est insalubre.