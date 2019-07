Roubaix : 8 véhicules incendiés et 14 personnes interpellées après la qualification de l'Algérie en finale de la CAN

La liesse à #Roubaix pour la qualification de l’Algérie en finale de la #CAN2019 --> https://t.co/2mCRYoRTnd pic.twitter.com/J0GbkSduJM — VDN Roubaix (@VDNRoubaix) 15 juillet 2019

Les supporters algériens ont vécu un moment historique : en battant le Nigeria 2-1, dimanche soir, au Caire (Egypte), leur équipe nationale s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Un première depuis 29 ans !A Roubaix, près de 700 fans des Fennecs se sont rassemblés sur la Grand' Place, près de l'hôtel de ville, pour fêter cet exploit. 300 d'entre eux se sont ensuite déplacés vers l'avenue des Nations-Unis.Ces célèbrations ont malheureusement été émaillées de débordements.Selon la police, huit véhicules et une poubelle ont été incendiés, une feu tricolore arraché et quatorze personnes ont été interpellées, dont quatre pour des dégradations de vidéoprotection, trois pour des tentatives de destruction de véhicules par incendie, trois pour participation à un attroupement et quatre pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre.80 vidéo-verbalisations ont été par ailleurs effectuées pour des infractions routières.Quelques débordements ont également eu lieu à Lille, où 600 personnes ont fêté la victoire de l'Algérie dans les rues. Trois interpellations ont eu lieu pour des réfus d'obtempérer après rodéo et un incendie de poubelle. Et 143 infractions au code de la route ont donné lieu à contraventions.Trois personnes ont aussi été interpellés pour des dégradations à Maubeuge, où 800 personnes ont célébré la qualification des Fennecs pour la finale de la CAN.Cette finale contre le Sénégal se disputera vendredi soir au Caire, en Egypte.