Roubaix : un accord majoritaire signé sur le plan social d'Happychic (Jules, Brice, Bizzbee)

Deux mois de négociation

En attente de validation





La CGT hors de l'accord

629 magasins en France

Les négociations du(PSE) à Happychic, prévoyant, principalement dans les enseignes Jules et Brice,avec les organisations syndicales, a annoncé lundi la direction."Après plus deconcernant les mesures d'accompagnement du PSE, l'entreprise a le plaisir d'annoncer qu'après la signature de la CFDT jeudi, le syndicat FO vient de signer l'accord proposé", a indiqué la direction dans un communiqué.Selon l'enseigne, l'accord permetqui s'ajoute à l'indemnité légale, d'après la même source.L'accord prévoit égalementd'une durée de(douze mois pour les salariés âgés d'au moins 45 ans) avec undurant la totalité de la période.Le plan doit être envoyé à la Direccte (administration du travail)La direction d'Happychic, dont le siège est à Roubaix, avait annoncé ce PSE mi-juillet et les premières négociations entre direction et délégués syndicaux avaient débuté mi-septembre dans un contexte tendu, marqué par une grève de la faim de trois délégués syndicaux.La CGT n'a pas souhaité signer l'accord, estimant que la priorité "était le maintien de l'emploi et non le licenciement du personnel", selon le délégué syndical Laurent Petit.Nadia Ferrante (FO), qui faisait partie des grévistes de la faim, a estimé elle qu'il y avait eu "" entre les premières propositions de la direction et le plan final, notamment en ce qui concerne "le reclassement et le plan de formation".Patrick Digon, délégué CFDT, s'est dit "" par la signature lundi matin de FO permettant la signature du plan, "notamment car il y"."Quelqu'un qui a cinq ans d'ancienneté va partir avec 14.000 euros en supra-légale. Et au final le PSE coutera pour la société environ 19 millions d'euros, dont 1,2 million rien que pour la formation", a-t-il précisé.Happychi(Jules, Brice et Bizzbee),, etdans l'Hexagone. Le chiffre d'affaire mondial est d'environ(2017), d'après la direction.