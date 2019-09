Roubaix : une nouvelle toile au musée de La Piscine

Trente ans à la maternité

L'imposant tableau "Le Bonheur" exposé aux côtés d'autres artistes Groupe de Roubaix. / © LAURA LEVY

Une seconde naissance pour Le Bonheur

"Le Bonheur" sort de la maternité et entre à La Piscine. Cette oeuvre du peintre roubaisien Arthur Van Hecke est une donation du Centre hospitalier de Roubaix.Pendant plus de trente ans, elle était exposée dans le hall d'entrée de l'ancienne maternité Paul-Gellé, à Roubaix. En 1986, le Professeur Gilles Crépin, professeur de gynécologie-obstétrique, commande une toile pour l’inauguration du Pavillon Mère-Enfant de la Maternité Paul Gellé. Il fait appel à son ami Arthur Van Hecke.Il fait partie du Groupe de Roubaix, un rassemblement d'artistes du Nord après la Seconde Guerre mondiale, pendant les Trente Glorieuses. Eugène Leroy, Paul Hémery, Michel Delporte, Pierre Hennebelle ou encore Arthur Van Hecke : plusieurs peintres sont déjà exposés dans les salles de La Piscine.En 2017, la maternité Paul-Gellé ferme ses portes. A la suite du déménagement à la nouvelle maternité de Beaumont, le Centre hospitalier de Roubaix choisit d'en faire don au musée de La Piscine. En somme, une seconde naissance. C'est un moyen pour "le faire découvrir à un plus large public", selon le musée.La tableau de 210 cm x 205 cm est "très représentative de la seconde période, plus figurative, de l’artiste", précise La Piscine. Pour l'arrivée du "Bonheur" dans les galleries du musée, La Piscine présente une sélection d'œuvres d’Arthur Van Hecke dans la salle basse des espaces consacrés au Groupe de Roubaix.