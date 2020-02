Roubaix : le service client de PSA délocalisé, plus de 300 salariés licenciés, selon les syndicats

L'une des villes les plus pauvres de France

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été annoncé cette semaine au siège français de Conduent, près de Valence, selon Fouad Boumedienne, délégué syndical central Sud, majoritaire. La plateforme téléphonique de Roubaix de Conduent , ouverte au printemps 2017, n'a qu'un seul client, PSA, et a perdu le dernier appel d'offres, remporté par les sociétés Sitel et Majorel, selon plusieurs délégués syndicaux. D'après eux, le contrat entre PSA et Conduent courait initialement jusqu'au 31 décembre 2020, mais a été raccourci au 31 décembre 2019. Une période de "transition" se poursuit jusqu'à la fermeture du site fin juin et le "licenciement économique" des quelque 310 salariés. "On travaille jusqu'à ce que le nouveau prestataire à Casablanca soit opérationnel", a déclaré M. Boumedienne.Le site de Roubaix gère les appels (rendez-vous, réclamations, etc.) des propriétaires de véhicules des marques Peugeot, Citroën et DS. "Trois cents emplois sont sacrifiés dans un bassin sinistré, la direction n'a fait aucune recherche de clients", déplore un représentant CGT."On sort d'un PSE à Sophia-Antipolis (près de Nice) et la suppression de 220 emplois et maintenant 300 personnes sont sur le carreau à Roubaix", ajoute une représentante CFTC, selon qui la direction propose pour l'heure 20 reclassements externes.Le député La France insoumise du Nord Adrien Quatennens a écrit au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lui "rappelant que l'Etat français est actionnaire de PSA via la Banque publique d'investissement à hauteur de 12,2%"."L'Etat actionnaire de PSA n'a-t-il rien à dire face à de telles pratiques ? Le gouvernement doit agir pour permettre à ces 318 familles de sortir par le haut de cette situation indigne pour un pays comme le nôtre", écrit-il dans un communiqué, soulignant que Roubaix est "l'une des villes les plus pauvres de France".Selon les chiffres de 2016 de l'Insee, le taux de pauvreté y est de 44% et le taux de chômage de 31%. Sollicitée par l'AFP, la direction des ressources humaines de Conduent n'a pour l'heure pas donné suite. Une réunion de négociations du PSE est prévue le 11 mars au siège.